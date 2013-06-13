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亚洲 | 2013年 6月 13日 星期四 17:47 BJT

CNH市场动态：即期汇价午后转升，但长线仍倾向贬值

路透香港6月13日 - 香港离岸人民币即期 周四午后由跌转升，市场人士指出，受到亚币脱离低点以境内汇价亦缩减跌幅牵动，离岸人民币午后扭转稍早贬势而走高；在亚洲新兴货币受资本流出疑虑困扰之际，中国央行态度额外受到关注。

亚币趋疲之际，人民币仍然坚挺守稳，有助于稳定看多人民币的信心。不过，银行人士指出，央行或许只是希望人民币＂稳＂而不是＂升值＂，在国际情势、基本面均不利于进一步走升之际，离岸波动将趋于剧烈。

“经济数据不支持人民币升值，支持升值的只剩下对中国央行的信心。”一外资行人士说，“我们不预期人民币会像先前一样升得很快...贬值的机会大一点。”

本地时间下午5:21时，离岸人民币 报6.1420，尾盘一度高见6.1395，盘中低点则在6.1490。

尽管中间价再刷新高点，但境内行情更受到基本面不如预期的影响，人民币兑美元即期 收报6.1344，较假期前一交易日的6.1335微贬，但脱离盘中低点6.1429。

市场人士指出，印尼央行意外上调指标利率带动亚币回升，亦对市场气氛有所帮助。不过，美元兑离岸人民币长天期不可交收远期外汇(NDF)溢价持续扩大，表明市场情绪仍倾向看高美元。

本地时间下午5:34时，美元兑人民币NDF一年期品种 报6.2832/6.2869，周二约在6.2730。

美国可能提早缩减买债规模以及中国经济数据不如预期，引发资金流动疑虑，多数新兴货币兑美元走跌，但印尼卢比收复部份失地，而泰铢也在泰国央行干预后反弹。

美联储定于6月18日举行为期两天的公开市场委员会，FED主席贝南克并将在亚洲时间6月20日凌晨举行记者会。市场将观察其是否对于量化宽松政策有所调整。(完)

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人民币外汇期权 (记者 李珊珊; 审校 杨淑祯)
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