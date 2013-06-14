《离岸人民币综述》点心债面临一年来最大跌幅，小心高收益率风险

记者 李珊珊

路透香港6月14日 - 随着人民币升值快车逐渐驶向终点，以及美国联储(FED)缩减买债规模争论白热化等，点心债市场近期出现了逾一年来最大跌幅。市场人士认为，热钱流出新兴市场的阴霾笼罩，点心债投资气氛转谨慎，高收益债券后市脆弱。

对外是全球市场动荡，对内则有人民币升值预期减退以及短期流动性紧张等不利因素，点心债价格自5月下旬以来连跌四周，为2012年4月来首见。其中，中国房地产商发行人为主的高收益债券价格跌幅最为惨重，收益率上升60至100基点不等。

市场人士指出，5月大量供给以及内房点心债受同一发行人名下的美元债券拖累，是高收益债表现尤其脆弱的主因。此外，货币再升值空间有限的预期，也让人民币债券价格显得”贵”了。

“今年以来无论是美元债或点心债，内房都是主要的供给者，价格也相对高，在市场动荡的时候，就成了sell off(卖盘)的对象。”一不具名投行人士说。

根据路透旗下IFR资料，5月内房点心债发行63亿元，约为当月总发行金额的50%。其中，花样年 、绿城中国 均同时跨足人债及美元债。

绿城中国2016年5月到期的点心债周五买卖盘报价在6.573%/6.186%，以中间价计，较5月底的约5.65%水平升约72点;其2018年2月到期的美元债同时间升幅约75点。

除了投资者对于美国国债收益率重新定价作出新的资产配置外，人民币涨升无力以及6月流动性疑虑，也让投资者缩手。分析师指出，这些不利因素短期内难以消除，点心债配置将首重短久期(duration)以及高等级债券。

“我们对市场未来的走势并不乐观，”中信证券发布报告称，“鉴于国外内市场负面因素将持续，投资策略应以防御为主，继续加大中高等级债券的配置力度。”

虽然端午节后离岸短期利率由上周的4%上方高点拉回至约2.5%，但境内流动性紧报未除，令市场对于离岸流动性不敢大意。市场人士表示，若离岸短率持续数日在4%以上，融资成本上升可能令点心债再出现一波跌势。

汤森路透旗下理柏(Lipper)数据显示，6月12日当周投资者从美国高收益垃圾债券基金撤出32.8亿美元资金，前一周持有较高风险高收益债券的共同基金和上市交易基金共流出资金46.3亿美元，创纪录新高。

美联储将在下周二及周三举行联邦公开市场委员会，市场更关注的是FED主席柏南克在亚洲时间周四凌晨举行的记者会，是否会对退出量化宽松的时序有所说明。

不过，市场也认为，中国经济数据虽不如预期但成长势头未变，企业信用风险未见恶化，再加上点心债投资者仍以亚洲投资人为主，点心债不至于重现2011年时的空头走势，也不至于影响本月底的国债标售。

“点心债70-80%都是亚洲、区域型的投资人，跟美元债美国、欧洲占了一半以上不同，＂一外资行人士说，“这次国债只标130亿元，寿险和real money(长线投资人)还是很有兴趣，不会有什么问题。”

2011年沽空机构Muddy Water点名在美上市的中国企业嘉汉林业帐目不实，引发在美上市的中资股票重挫，而知名度较低的高收益点心债亦遭株连。此后中国经济疑虑令人民币转贬，亦令以人民币升值为卖点之一的点心债一蹶不振。

欲浏览点心债价格变化，请点选(link.reuters.com/juh88t)

香港已发行人民币债券列表.............................请点选:

台湾已发行人民币债券列表.............................请点选:

香港跨境贸易人民币结算和存款资料一览.................请点选:

中国跨境贸易人民币结算和直接投资一览.................请点选: 以下为汤森路透整理的今年以来承销点心债的各家银行排名: 账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量 1. 汇丰控股 34,527.8 94 2. 渣打银行 17,482.5 51 3. 法国巴黎银行 12,711.8 45 4. 工商银行 3,026.7 10 5. 中银 2,826.7 5

**本周市场动态**

--中国财政部6月26日将在香港发行130亿元人民币国债，下半年再发行100亿元，总规模230亿元与去年相同。今年并新增发行30年期公债。

--香港联交所公布，人民币期货合约在5月间交易额创新高至18.46亿美元（113亿元人民币），交易量及未平仓合约亦均于5月31日创下新纪录。

--中国国家外汇管理局最新数据显示,截止6月13日,中国已批准人民币合格境外机构投资者(RQFII)29家,获批额度共计957亿元人民币。

--台湾至今年5月底止，银行业累计人民币存款 达662.85亿元人民币，较上月成长约16.5%。

--主管债券交易市场的台湾柜买中心董事长吴寿山表示，会将大陆政策性银行、国企来台发行人民币债券，列为明年的工作目标，并预估明年宝岛债发行规模上看600亿元人民币。

--伦敦金融城发布新闻稿指出 ,机构及银行间市场成长强劲，人民币即期交易日均量达到25亿美元，较前一年增长240%。各企业对人民币的使用明显增多，进出口融资额达到336亿元人民币，同比增长100%；信用证和其他信贷担保业务则增长13倍，达到47亿元人民币。 (完)