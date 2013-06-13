人民币衍生品: 人民币流动性紧张致美元掉期升水上扬，后期料仍有上行空间

路透北京6月13日 - 中国境内美元兑人民币远掉升水短期限保持高位振荡，中长期限则全线上行。交易人士认为短期升水走高主因近期境内人民币流动性趋紧，银行通过掉期工具用宽裕的美元资金来填补人民币资金缺口，中长期限上升也体现出人民币升值预期仍在减弱。他们并预计，短期内美元升水仍有上行空间。

北京时间15:25时，隔夜美元兑人民币远掉升水 报12点，较上周五时19.5点下降，但仍保持在相对较高水准；一年期美元兑人民币远掉升水 成交于1,325点，较上周五收盘时1,180点走高145个点子 。

上海一外资银行外汇交易主管表示，造成远掉点走升的直接原因有二，一是境内人民币资金面、尤其是短期限非常紧，资产负债部门到掉期市场拿人民币资金；二是人民币升值预期减弱，离岸CNH远掉市场中美元空头回补，一年期 目前已经飙升至1,400点上方。

“总的趋势（境内美元升水）还是会跟住离岸市场继续上涨。这其实也体现出外管局新政（指20号文）后人民币升值预期减弱，境内美元流动性持续放松，银行会存在把美金掉成人民币的需求。”他并预计，境内的1年期美元远掉升水有可能很快跟涨到1,400点水平。

全球股市、大宗商品、债券和汇市近几周一直处于动荡之中，因投资人担心美联储可能在未来几个月缩减大规模刺激计划。

端午节前，中国银行间货币市场开始拉起流动性警报，回购利率飙升市场哀声一片。在此情况下，节后央行罕见暂停公开市场操作收手观望，本周虽因此录得920亿元人民币的净投放，但并未完全缓和资金面，困局未解。

上海一股份行交易主管亦表示，今天人民币流动性较节前稍有改善，但这也是以牺牲价格为代价的。预计后期超短端美元升水还会保持在相对高位12-13点运行。