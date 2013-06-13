《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--6月13日

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因供应有限
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= 暂无 ======================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================== *中信建投证券 49 17 3 6/17招标 北京银行 AAA 6/18 6/19 (核定最高发行余额) 建设银行 ======================================================================================== *长江电力 110 40 12 6/17簿记建档 建设银行 AAA 6/18 6/19 农业银行 ======================================================================================== *光大证券 85 15 3 6/18招标 工行/农行等 AAA 6/19 6/20 (核定最高发行余额) ======================================================================================== *杭州萧山区 20 10 12 6/18簿记建档 光大银行 AA+ 6/19 6/20 国资经营总公司 ======================================================================================== *内蒙古岱海 7.5 4 12 6/18簿记建档 浦发银行 AA 6/19 6/20 发电 ======================================================================================== *宁波城建 40 10 12 6/18簿记建档 中信证券 AA+ 6/20 6/21 投资控股 国开行 ======================================================================================== *龙岩工贸 8 2 12 6/19簿记建档 国开行 AA 6/20 6/21 发展集团 ======================================================================================== *北京银建投资 7 3.5 12 6/19簿记建档 北京银行 AA- 6/20 6/21 广发银行 ======================================================================================== *人福医药 8 8 12 6/19簿记建档 交通银行 AA 6/20 6/21 民生银行 ======================================================================================== 深赤湾 16 5 12 6/14簿记建档 招商银行 AA+ 6/17 6/18 ======================================================================================== 云南工投集团 7 4 12 6/14簿记建档 中信银行 A+ 6/18 6/19 动力配煤公司 ======================================================================================== 中航三鑫 6 3 12 6/14簿记建档 民生银行 AA- 6/17 6/18 ======================================================================================== 上海临港经济 25 18 12 6/17簿记建档 光大银行 AA 6/18 6/19 发展集团 工商银行 ======================================================================================== 江西高速公路 40 30 12 推迟发行 国开行 AAA -- -- 投资集团 民生银行 ======================================================================================== 大连国有资源 20 10 12 推迟发行 工商银行 AA -- -- 投资 ======================================================================================== 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================== *天津港 10 5 5 6/18簿记建档 招商银行 AAA 6/20 6/21 民生银行 ======================================================================================== *天津港 10 5 5 6/18簿记建档 招商银行 AAA 6/20 6/21 进出口行 ======================================================================================== *泉州市国资 13 8 5 6/18簿记建档 国开行 AA 6/19 6/20 投资经营公司 ======================================================================================== *温州市工业 7.5 7.5 3 6/18簿记建档 中信银行 AA 6/20 6/21 投资集团 ======================================================================================== *中国铁建 100 100 7 6/19簿记建档 农业银行 AAA 6/20 6/21 建设银行 ======================================================================================== *宁沪高速 5 5 5 6/19簿记建档 中信银行 AAA 6/21 6/24 ======================================================================================== *泸州老窖集团 10 10 3 6/20簿记建档 工商银行 AA+ 6/21 6/24 ======================================================================================== 南山集团 20 8 3 6/14簿记建档 工商银行 AA 6/17 6/18 民生银行 ========================================================================================= 上海广播电影 20 10 5 6/17簿记建档 中信银行 AA+ 6/19 6/20 电视发展公司 ======================================================================================== 绍兴黄酒 6 3 3 6/17簿记建档 工商银行 AA 6/18 6/19 集团 ======================================================================================== 成都高新投资 15 9 3 推迟发行 光大银行 AA+ -- -- 集团 民生银行 ========================================================================================= 营口港务集团 15.7 15.7 10 推迟发行 中信银行 AA+ -- -- ========================================================================================= 四川龙蟒 18 10 5 推迟发行 农业银行 AA -- -- 集团 ========================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= *江苏南通 1.6 1.6 3 6/20簿记建档 南京银行 AAA 6/21 6/24 中小企业 (中债信用增进提供担保) ========================================================================================= 注:*代表新增。(完) (整理 丁淑琴； 审校 李宏薇)
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7
路透吉隆坡4月10日 - 马来西亚棕榈油期货周一收在六个月最低，因行业监管机构公布的数据显示棕榈油产出和期末库存都高于预期。