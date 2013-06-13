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亚洲 | 2013年 6月 13日 星期四 18:17 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--6月13日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 

发行人        注册金额 拟发规模  期限   发行日     主承销商   主体评级  起息日  上市日 
               (亿元)   (亿元)   (月)                                  (缴款日) 
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暂无
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
    
发行人      注册金额 拟发规模  期限    发行日     主承销商  主体评级   起息日    上市日 
             (亿元)   (亿元)   (月)                                   (缴款日) 
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*中信建投证券  49       17       3   6/17招标    北京银行     AAA       6/18    6/19
             (核定最高发行余额)                  建设银行
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*长江电力     110       40      12   6/17簿记建档 建设银行    AAA       6/18    6/19
                                      农业银行
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*光大证券      85       15       3   6/18招标    工行/农行等  AAA       6/19    6/20
 (核定最高发行余额)
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*杭州萧山区    20       10      12   6/18簿记建档  光大银行   AA+       6/19    6/20
国资经营总公司
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*内蒙古岱海   7.5        4      12   6/18簿记建档  浦发银行   AA        6/19    6/20
发电
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*宁波城建     40        10      12   6/18簿记建档   中信证券  AA+       6/20    6/21
投资控股                                           国开行
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*龙岩工贸       8        2      12   6/19簿记建档  国开行     AA        6/20    6/21
发展集团
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*北京银建投资   7      3.5      12   6/19簿记建档  北京银行   AA-       6/20    6/21
                                                   广发银行
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*人福医药       8       8       12   6/19簿记建档  交通银行   AA        6/20    6/21
                                       民生银行
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深赤湾         16        5      12   6/14簿记建档 招商银行    AA+       6/17     6/18
    
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云南工投集团    7        4      12   6/14簿记建档 中信银行    A+        6/18     6/19
动力配煤公司
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中航三鑫        6        3      12   6/14簿记建档 民生银行    AA-       6/17     6/18
                                              
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上海临港经济   25        18     12   6/17簿记建档 光大银行    AA        6/18     6/19  
发展集团                                          工商银行
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江西高速公路   40       30      12     推迟发行   国开行      AAA         --       --
投资集团                                          民生银行
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大连国有资源   20       10      12     推迟发行   工商银行    AA           --       --
投资      
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 
        
发行人     注册金额  拟发规模 期限    发行日       主承销商  主体评级  起息日     上市日 
            (亿元)   (亿元)   (年)                                    (缴款日)
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*天津港        10       5      5    6/18簿记建档   招商银行    AAA     6/20       6/21
                                        民生银行
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*天津港        10       5      5    6/18簿记建档   招商银行    AAA     6/20       6/21
                                        进出口行
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*泉州市国资    13       8      5    6/18簿记建档    国开行     AA      6/19       6/20
投资经营公司
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*温州市工业   7.5      7.5     3    6/18簿记建档    中信银行   AA      6/20       6/21
投资集团
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*中国铁建     100     100      7    6/19簿记建档   农业银行    AAA     6/20       6/21
                                建设银行 
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*宁沪高速       5       5      5    6/19簿记建档   中信银行    AAA     6/21       6/24
 
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*泸州老窖集团  10      10      3    6/20簿记建档   工商银行    AA+     6/21       6/24
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南山集团       20       8      3    6/14簿记建档   工商银行     AA      6/17      6/18
                                                   民生银行
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上海广播电影   20      10      5    6/17簿记建档   中信银行     AA+     6/19      6/20  
电视发展公司
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绍兴黄酒        6       3      3    6/17簿记建档   工商银行     AA      6/18      6/19  
集团 
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成都高新投资   15       9      3     推迟发行      光大银行     AA+      --        --
集团                                               民生银行
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营口港务集团   15.7    15.7   10     推迟发行      中信银行     AA+      --        --
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四川龙蟒       18      10      5     推迟发行      农业银行     AA       --        --
集团                    
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4.以下为将发行或申请发行集合票据: 
     
 发行人   注册金额  拟发规模  期限    发行日     主承销商    债项评级   起息日  上市日  
           (亿元)    (亿元)   (年)                                     (缴款日) 
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暂无 
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 
银行间债券市场发行的债务融资工具):  
  
发行人   注册金额  拟发规模  期限     发行日      主承销商   债项评级  起息日    上市日
          (亿元)   (亿元)    (年)                                     (缴款日)
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*江苏南通   1.6      1.6      3    6/20簿记建档   南京银行     AAA       6/21      6/24
中小企业                    (中债信用增进提供担保)
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注:*代表新增。(完)

 (整理 丁淑琴； 审校 李宏薇)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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