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货币新闻 | 2013年 6月 13日 星期四 16:26 BJT

菲律宾央行：维持指标政策利率及SDA利率不变，符合预期

路透马尼拉6月13日 - 菲律宾央行周四维持政策利率不变，符合市场预期，菲律宾经济目前处于成长强劲且通货膨胀温和的理想状态。

央行维持指标利率于纪录低点3.5%，特别存款帐户(SDA)利率维持于2.0%不变。(完) (编译 蔡美珍; 审校 张明钧)
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