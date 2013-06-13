印尼央行周四出人意料的宣布将指标利率上调25个基点至6.00%，因卢比汇率面临的压力愈来愈大，并且 政府推迟削减昂贵的燃料补贴，也引发担忧。这是新任央行总裁Agus Martowardojo首次主持的政策会议。就 在周二晚间，印尼央行亦是意外决定调升隔夜存款利率(FASBI)，以帮助稳定走软的卢比汇率。 日本央行政策委员会审议委员白井早由里称：央行大规模买进日债将降低风险溢价；希望密切观察汇市走 势；日本企业获利改善的情况假以时日将会反映在股价上；股市风险溢价仍有进一步下滑的空间；乐见日本长 期利率将逐步上扬；预期日本公债收益率在二至三年内逐步上升。 根据路透对分析师进行的一项调查，当美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克明年初结束第二届任 期之时，副主席叶伦目前被认为是最有可能的继任人选。 韩国央行周四一致决定维持利率在2.50%不变，符合普遍预期，并称：日圆波动加剧拖累经济增长；国内 经济将维持温和上升态势，同全球经济逐步复苏相一致；消费通胀应不会大幅升高；美国可能提前收紧量化宽 松政策对经济增长构成下行风险。 新西兰央行周四维持指标利率在2.5%不变，一如市场预期，称预计将在今年剩余时间保持利率不变，因尽 管经济成长加速，但仍认为通胀风险受控。 世界银行表示，发达经济体最终收紧货币政策，利率上升，可能防碍新兴市场的经济增长，它们的潜在产 出可能最多减少12%。世界银行首席经济学家巴苏(Kaushik Basu)称，那一长期风险有可能比新兴市场货币和 债市波动带来的短期影响更大。 最新利率水准* 最近一次变动 美洲 美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点 基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率1.0% 2010年9月8日升25基点 巴西 Selic利率8% 2013年5月29日升50基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率3.00% 2012年7月5日降25基点 一年期贷款利率6.00% 2012年7月5日降31基点 台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点 担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点 短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标2.50% 2013年5月9日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.75% 2013年5月7日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.00% 2011年5月5日升25基点 新西兰 官方指标利率2.50% 2011年3月10日降50基点 泰国 一天期附买回利率2.50% 2013年5月29日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率3.50% 2012年10月25日降25基点 印度 附买回利率7.25% 2013年5月3日降25基点 附卖回利率6.25% 2013年5月3日降25基点 印尼 指标利率6% 2012年6月13日上调25个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.50% 2013年5月2日降25基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间0.00-0.25% 2011年8月3日下调目标区间50基点 瑞典 附买回利率1.00% 2012年12月18日降25基点 挪威 指标利率1.50% 2012年3月14日降25基点 俄罗斯 指标再融资利率8.25% 2012年9月13日上调25基点 一天期存款利率4.5% 2012年12月10日上调25基点 非洲 南非 附买回利率5.0% 2012年7月19日降50基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25 %。(完) (整理 洪曦)