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亚洲 | 2013年 6月 13日 星期四 16:32 BJT

背景资料: 全球主要国家及地区最新指标利率一览表

印尼央行周四出人意料的宣布将指标利率上调25个基点至6.00%，因卢比汇率面临的压力愈来愈大，并且
政府推迟削减昂贵的燃料补贴，也引发担忧。这是新任央行总裁Agus Martowardojo首次主持的政策会议。就
在周二晚间，印尼央行亦是意外决定调升隔夜存款利率(FASBI)，以帮助稳定走软的卢比汇率。 
    
    日本央行政策委员会审议委员白井早由里称：央行大规模买进日债将降低风险溢价；希望密切观察汇市走
势；日本企业获利改善的情况假以时日将会反映在股价上；股市风险溢价仍有进一步下滑的空间；乐见日本长
期利率将逐步上扬；预期日本公债收益率在二至三年内逐步上升。 
    
    根据路透对分析师进行的一项调查，当美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克明年初结束第二届任
期之时，副主席叶伦目前被认为是最有可能的继任人选。 
    
    韩国央行周四一致决定维持利率在2.50%不变，符合普遍预期，并称：日圆波动加剧拖累经济增长；国内
经济将维持温和上升态势，同全球经济逐步复苏相一致；消费通胀应不会大幅升高；美国可能提前收紧量化宽
松政策对经济增长构成下行风险。 
    
    新西兰央行周四维持指标利率在2.5%不变，一如市场预期，称预计将在今年剩余时间保持利率不变，因尽
管经济成长加速，但仍认为通胀风险受控。 
    
    世界银行表示，发达经济体最终收紧货币政策，利率上升，可能防碍新兴市场的经济增长，它们的潜在产
出可能最多减少12%。世界银行首席经济学家巴苏(Kaushik Basu)称，那一长期风险有可能比新兴市场货币和
债市波动带来的短期影响更大。 
    
            最新利率水准*                  最近一次变动
 美洲
  美国      联邦基金利率0-0.25%            2008年12月16日降至少75基点
            基本贴现率0.75%                2010年2月18日升25基点
  加拿大    隔夜拆款利率1.0%               2010年9月8日升25基点
  巴西      Selic利率8%                    2013年5月29日升50基点
                                           
 亚洲
  日本      隔夜拆款利率目标0-0.10%        2010年10月5日从0.10%下调
            贴现率0.30%                    2008年12月19日降20基点
  中国      金融机构一年期存款利率3.00%    2012年7月5日降25基点
            一年期贷款利率6.00%            2012年7月5日降31基点
  台湾      重贴现率1.875%                 2011年6月30日升12.5基点
            担保放款融通利率2.25%          2011年6月30日升12.5基点
            短期融通利率4.125%             2011年6月30日升12.5基点
  香港      最优惠利率(P)5.00%**           2008年11月7日降25基点
            隔夜贴现窗利率0.5%             2008年12月17日降100基点
  韩国      基本利率(base rate)目标2.50%   2013年5月9日降25基点
  澳洲      隔夜拆款利率2.75%              2013年5月7日降25基点
  马来西亚  隔夜政策利率3.00%              2011年5月5日升25基点
  新西兰    官方指标利率2.50%              2011年3月10日降50基点
  泰国      一天期附买回利率2.50%          2013年5月29日降25基点
  菲律宾    隔夜借款利率3.50%              2012年10月25日降25基点
  印度      附买回利率7.25%                2013年5月3日降25基点
            附卖回利率6.25%                2013年5月3日降25基点
  印尼      指标利率6%                     2012年6月13日上调25个基点
                                           
 欧洲
  欧元区    主要再融资利率0.50%            2013年5月2日降25基点
  英国      准备金利率0.5%                 2009年3月5日降50基点
            (Bank Rate paid on commercial bank reserves)
  瑞士      利率目标区间0.00-0.25%         2011年8月3日下调目标区间50基点
  瑞典      附买回利率1.00%                2012年12月18日降25基点
  挪威      指标利率1.50%                  2012年3月14日降25基点
  俄罗斯    指标再融资利率8.25%            2012年9月13日上调25基点
            一天期存款利率4.5%             2012年12月10日上调25基点
                                           
 非洲
  南非      附买回利率5.0%                 2012年7月19日降50基点
                                           
 *  以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。
 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25
 %。(完)
 
 (整理 洪曦)
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