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货币新闻 | 2013年 6月 13日 星期四 16:26 BJT

菲律宾央行：称2013年到2015年通胀料将维持在目标以内

路透马尼拉6月13日 - 菲律宾央行周四维持指标利率不变 。

菲律宾央行称，

* 2013年到2015年通胀料将维持在目标以内。

* 通胀前景面临的风险均衡。

* 经济成长仍然强劲，受到强劲的内部需求带动。

菲律宾央行预计，

* 2013年通胀率平均在3.1%。

* 2014年通胀率平均在3.6%(此前预估为3.4%)。(完)
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