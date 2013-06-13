菲律宾央行：称2013年到2015年通胀料将维持在目标以内

欧洲已公布经济指标--2017/4/10
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透马尼拉6月13日 - 菲律宾央行周四维持指标利率不变 。
菲律宾央行称，
* 2013年到2015年通胀料将维持在目标以内。
* 通胀前景面临的风险均衡。
* 经济成长仍然强劲，受到强劲的内部需求带动。
菲律宾央行预计，
* 2013年通胀率平均在3.1%。
* 2014年通胀率平均在3.6%(此前预估为3.4%)。(完)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
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