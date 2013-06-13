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亚洲 | 2013年 6月 13日 星期四 17:06 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币微收跌无视中间价续创新高，受经济数据暗淡拖累

* 人民币中间价连两日创新高，成交价却微收跌
    * 隔夜美指大跌，但中间价上调幅度甚微
    * 人民币短期升值余地不大，因经济基本面暗淡
    * 大行尚未现集中的补头寸行为

 (新增收盘价和交易员评论)
    路透北京6月13日 - 人民币兑美元即期 周四微收跌，与再创新高的中间价呈
现反向走势。交易员认为，端午假期集中出炉的一系列经济数据表明了中国经济形势的暗淡
，经济基本面不支持人民币再过度升值，短期人民币继续升值的余地不大。

    他们指出，人民币升值面临一股很明显的阻力，从大家对基本面的理解看，认为人民币
可能不再升值了；客盘观望情绪浓重。
    
    上海一外资行交易员称,“隔夜美指跌幅较大，但是人民币中间价并未高开多少，我们
觉得spot再上行的空间已经不大了，市场也是这样理解的吧。今年人民币已经升值得过多了
，基本面也不支持人民币再升值下去了。”
    
    该交易员表示，因人民币中间价走升幅度不匹配隔夜美元的大幅下跌，今天海外CNH美
元反弹力度非常大，受此影响，今日在岸人民币价格也上不去。
    
    他们还称，美元兑人民币远掉升水短期限保持高位振荡，中长期限则全线上行。短期升
水走高主因近期境内人民币流动性趋紧，银行通过掉期工具用宽裕的美元资金来填补人民币
资金缺口，中长期限上升也体现出人民币升值预期仍在减弱。预计短期内美元升水仍有上行
空间。
    
    “掉期看，美元上涨势头明显，往上走的空间大，创近期新高了，而人民币向贬值方向
走的概率大。”上海一国有大行交易员并称，美元其实最大的量还没有出来，现在大家在这
个较高的位置试试水，美元买盘的规模也不是太大。
    
    中国海关上周末公布，5月出口同比仅增长1％；进口同比下降0.3％，均远低于路透调
查预估中值7.3％和6％的增速，表明中国外贸形势和经济增长动力不容乐观。 
    
    申银万国证券研究所首席宏观分析师李慧勇称，中国出口数据的疲软有可能引发投资者
对中国宏观经济的担心，引发资金流出中国，进而加重市场对人民币贬值的预期。

    交易员认为，今天因外管局20号文出现的美元买盘不是很多，没有感觉到特别大的购汇
力量，最近结汇应该比较少，结汇、购汇力量基本均衡。市场今天还是很平稳，波动不大，
但交投较活跃。
    
    上海一国有大行交易员亦称：“美元补头寸对市场影响，感觉反应了两成左右，大行还
未集中出现美元买盘。现在美元成交价处于近期高位，还有十几个工作日给你准备，买的太
早有被套牢的风险。另外，大行可能觉得自己的flow偏多，不太担心，似乎还要再等等；fl
ow少的小的银行，补头寸的压力会大一些，最近可能会相对多地补头寸。”
    
    东京汇市美元兑日圆周四跌至10周低点，日股重挫，加上美国联邦储备理事会(美联储/
FED)的下一步行动充满不确定性，投资者出脱日圆空头仓位。 
    
     以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸
市场人民币的主要报价：    
    
 在岸市场人民币兑美元                今日             上日         升贬
     即期成交价格                  6.1344            6.1335       -0.01%
           中间价                  6.1612            6.1620        0.01%
                                                                     
   日内相对于中间价最大波幅    0.43% (上限±1%)       日高         日低
         日内波动幅度(pips)           85             6.1344       6.1429
     2013年来即期升贬值幅度         1.56%                                  
 1年期美元/人民币掉期升水<C         1,315                            
                 NY1Y=CFXS>                                     
                                                                     
 离岸人民币市场,北京时间16:          今日              上日          
 46                                                             
      1年期NDF                    6.2840/80          6.2650          
              CNH即期             6.1390/08          6.1408          
 
    中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行
将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元
。(完)    

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 (发稿 李航; 审校 黄凯/张喜良)
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