中国基金：QFII A股基金5月平均业绩升5.34%，落后国内同业--理柏

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因供应有限
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透上海6月13日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)发布月度报告称，5月合格境外机构投资者(QFII)A股基金平均业绩走升5.34%，累计今年前五月平均业绩上升2.61%，表现均逊于国内股票型基金。
报告并指出，所有合格境内机构投资者(QDII)基金上月平均业绩小幅滑落0.02%，累计今年前五月前QDII基金平均业绩小幅扬升0.11%，明显落后于国内股票基金。
中国各分类基金5月业绩表现涨多跌少，除亚太区债券基金5月平均亏损0.81%外，其余各类型基金5月平均业绩均呈正回报，中国股票型基金当月业绩平均上涨9.16%。
今年前五月累计，科技传媒及电信股票基金平均扬升40.26%，表现最佳；医药和医疗保健股票基金平均业绩走升31.22%；天然资源股票型平均表现最差，前五月业绩下跌10.30%，是今年以来唯一业绩下跌的类型。中国股票型基金累计上涨11.6%。
中国股市标杆指数--沪综指 5月上涨5.63%；前五月累计涨幅为1.39%。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7
路透吉隆坡4月10日 - 马来西亚棕榈油期货周一收在六个月最低，因行业监管机构公布的数据显示棕榈油产出和期末库存都高于预期。