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亚洲 | 2013年 6月 13日 星期四 16:25 BJT

中国基金：QFII A股基金5月平均业绩升5.34%，落后国内同业--理柏

路透上海6月13日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)发布月度报告称，5月合格境外机构投资者(QFII)A股基金平均业绩走升5.34%，累计今年前五月平均业绩上升2.61%，表现均逊于国内股票型基金。

报告并指出，所有合格境内机构投资者(QDII)基金上月平均业绩小幅滑落0.02%，累计今年前五月前QDII基金平均业绩小幅扬升0.11%，明显落后于国内股票基金。

中国各分类基金5月业绩表现涨多跌少，除亚太区债券基金5月平均亏损0.81%外，其余各类型基金5月平均业绩均呈正回报，中国股票型基金当月业绩平均上涨9.16%。

今年前五月累计，科技传媒及电信股票基金平均扬升40.26%，表现最佳；医药和医疗保健股票基金平均业绩走升31.22%；天然资源股票型平均表现最差，前五月业绩下跌10.30%，是今年以来唯一业绩下跌的类型。中国股票型基金累计上涨11.6%。

中国股市标杆指数--沪综指 5月上涨5.63%；前五月累计涨幅为1.39%。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
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