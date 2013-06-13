中国债市：交易所隔夜回购利率尾盘冲高逾30%，资金紧张情绪持续但不剧烈

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因供应有限
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透上海6月13日 - 中国交易所债市周四延续了资金面紧张的状况，尾盘隔夜质押式回购 成交利率一度飙升到超过30%，然成交量并无明显变化，较上一个交易日（7日）还略降。
交易员并表示，银行间资金紧张的情绪持续影响着交易所债市，料6月份仍然会保持较紧张的局面，但另一方面，交易所回购参与机构的特征及要求较银行间市场仍有不同，料影响也不会太剧烈。
这些不同之处包括交易所回购对质押债券的资质要求较低，且机构只要能出质押券，一般系统撮合都能融到资，不像银行间市场需要一对一反复询价且无法保证资金能及时到位。
“尾盘冲到30%以上了，以前也经常这样的，急着出的机构一般扛到尾盘，就会败下来不坚持了。”上海一位基金公司交易员表示。
他并认为，考虑实际借款天数，30%的利率并不算太高。交易所回购实行T+1交易，即T日达成交易，T+1日供给方拆出资金，借入方T+2日归还资金，因此今日的交易，借入方其实是到下周一才归还，实际占用天数为3天，隔夜平均的实际利率为10%。
当然今日利率仍然较上几个交易日高，上周四(6日)隔夜质押式回购的尾盘利率为12%附近，但考虑实际借款天数为6天，平均隔夜实际的利率只在2%左右，上周五(7日)尾盘收在12.680%，而当天银行间隔夜质押式回购利率最高冲高到过15%。（完） (发稿 徐永; 审校 杨淑祯)
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路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7
路透吉隆坡4月10日 - 马来西亚棕榈油期货周一收在六个月最低，因行业监管机构公布的数据显示棕榈油产出和期末库存都高于预期。