中国债市：交易所隔夜回购利率尾盘冲高逾30%，资金紧张情绪持续但不剧烈

路透上海6月13日 - 中国交易所债市周四延续了资金面紧张的状况，尾盘隔夜质押式回购 成交利率一度飙升到超过30%，然成交量并无明显变化，较上一个交易日（7日）还略降。

交易员并表示，银行间资金紧张的情绪持续影响着交易所债市，料6月份仍然会保持较紧张的局面，但另一方面，交易所回购参与机构的特征及要求较银行间市场仍有不同，料影响也不会太剧烈。

这些不同之处包括交易所回购对质押债券的资质要求较低，且机构只要能出质押券，一般系统撮合都能融到资，不像银行间市场需要一对一反复询价且无法保证资金能及时到位。

“尾盘冲到30%以上了，以前也经常这样的，急着出的机构一般扛到尾盘，就会败下来不坚持了。”上海一位基金公司交易员表示。

他并认为，考虑实际借款天数，30%的利率并不算太高。交易所回购实行T+1交易，即T日达成交易，T+1日供给方拆出资金，借入方T+2日归还资金，因此今日的交易，借入方其实是到下周一才归还，实际占用天数为3天，隔夜平均的实际利率为10%。