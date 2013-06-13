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亚洲 | 2013年 6月 13日 星期四 17:08 BJT

路透基点：六家银行或为华为7亿美元五年期贷款案的牵头行

路透香港6月13日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，据传有六家银行是华为技术有限公司7亿美元五年期贷款案的牵头行。

它们是澳新银行、花旗集团、星展银行、汇丰银行、渣打银行和三井住友银行。

消息人士称，该贷款案最早将于本周形成联贷案。

消息人士稍早表示，一般联贷案的定价料高于150个基点。

华为可能最高融资10亿美元，这取决于市场反应。

所筹得的资金将用于运营资本。

华为在2011年8月签署了12亿美元五年期贷款协议，最高综合收益为165个基点，利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码140个基点。该笔贷款分为有7亿美元是由Huawei Tech Investment Co Ltd所借入，5亿美元是由Huawei International Pte Ltd所借入，并由母公司出具意愿函(letter of comfort)。(完)

(编译 于春红; 审校 张明钧)
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