更新版-日本股市：日经指数重挫，投资者削减对冲日圆走软的仓位

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因供应有限
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
日经指数 重挫6.4%，收报12,445.38点，早盘一度低见12,415.85点。这个盘中低位距4月3日收盘水准仅约50点。日本央行在4月4日即宣布在两年内将基础货币扩大一倍，以奋力让日本摆脱通缩的宽松计划。
部分策略师和市场人士原本预计日本央行的大规模宽松将使日本投资者向海外寻求更高的投资标的，从而加重日圆压力。
但这样的配置移转预期并未成真。财务省周四的数据显示，日本投资者连续第四周净卖超外国债券和股票，继续将海外投资收益汇回国。
日经指数自5月23日触及多年高点以来，已累计回落近22%，步入熊市领域。
美元/日圆和日经指数的20日滚动关连系数周四来到0.869，低于6月5日曾触及的七周高位0.925。系数数值1代表完全密切相关。
日经指数今年以来的涨幅仍有20%，但投资人正小心翼翼地观察其近期跌势，因那可能威胁到首相安倍晋三努力使日本摆脱长期通缩、并促进持续增长的综合计划。(完)
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7
路透吉隆坡4月10日 - 马来西亚棕榈油期货周一收在六个月最低，因行业监管机构公布的数据显示棕榈油产出和期末库存都高于预期。