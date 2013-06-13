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亚洲 | 2013年 6月 13日 星期四 16:50 BJT

更新版-日本股市：日经指数重挫，投资者削减对冲日圆走软的仓位

日经指数 重挫6.4%，收报12,445.38点，早盘一度低见12,415.85点。这个盘中低位距4月3日收盘水准仅约50点。日本央行在4月4日即宣布在两年内将基础货币扩大一倍，以奋力让日本摆脱通缩的宽松计划。

部分策略师和市场人士原本预计日本央行的大规模宽松将使日本投资者向海外寻求更高的投资标的，从而加重日圆压力。

但这样的配置移转预期并未成真。财务省周四的数据显示，日本投资者连续第四周净卖超外国债券和股票，继续将海外投资收益汇回国。

日经指数自5月23日触及多年高点以来，已累计回落近22%，步入熊市领域。

美元/日圆和日经指数的20日滚动关连系数周四来到0.869，低于6月5日曾触及的七周高位0.925。系数数值1代表完全密切相关。

日经指数今年以来的涨幅仍有20%，但投资人正小心翼翼地观察其近期跌势，因那可能威胁到首相安倍晋三努力使日本摆脱长期通缩、并促进持续增长的综合计划。(完)
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