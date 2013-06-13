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亚洲 | 2013年 6月 13日 星期四 17:06 BJT

金属期市：沪铜挫跌近3%，连续假期结束后展开补跌行情

0740GMT基本金属价格：

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 7070.00 -50.00 -0.70 -10.86

上海期铜 51510 -1420 -2.68 -11.08

COMEX期铜 3.19 -0.04 -1.13 -12.69

LME期铝 1857.00 -7.00 -0.38 -10.42

上海期铝 14705 -235 -1.57 -6.16

LME期锌 1853.00 -12.00 -0.64 -10.91

上海期锌 14570 -260 -1.75 -9.25

LME期镍 14240.00 -35.00 -0.25 -16.53

LME期铅 2098.00 -20.00 -0.94 -9.96

上海期铅 14075.00 -180.00 -1.26 -12.31

LME期锡 20400.00 0.00 +0.00 -12.82

LME/上海套利价差^ -1185

注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨，COMEX报价为美元/磅

上海和COMEX合约为交投最活跃的月份

^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。(完)

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全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

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金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪 审校 于春红)
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