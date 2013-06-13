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亚洲 | 2013年 6月 13日 星期四 17:26 BJT

新兴汇市：央行意外加息协助印尼卢比脱离低点，泰铢反弹

亚洲       当日     今年以来    2012年
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 日圆                        94.26      95.99      +1.84      -7.92      86.79
 坡元                       1.2529     1.2564      +0.28      -2.47     1.2219
 台币                       30.162     30.160      -0.01      -3.40     29.136
 韩元                      1134.16    1133.60      -0.05      -5.60    1070.60
 泰铢                        30.69      30.94      +0.81      -0.26      30.61
 菲律宾披索                  43.00      43.20      +0.47      -4.53      41.05
 印尼卢比                  9880.00    9855.00      -0.25      -2.53    9630.00
 印度卢比                    58.16      57.79      -0.64      -5.45      54.99
 马币                       3.1310     3.1315      +0.02      -2.33     3.0580
 (完)
      
          
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 (编译 侯向明; 审校 于春红)
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