《中国新债预测》进出口行五年固息债利率预测均值3.91%，10年期4.08%

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因供应有限
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
* 招标品种：进出口行五年和10年期固息债
* 招标时间：周五(14日)10:00-11:00
* 招标金额：五年期至多100亿元/10年期至多100亿元人民币
* 预测区间：3.85%-3.95%; 4.01%-4.15%
* 预测均值：3.91%; 4.08%
* 受访人数: 7位(银行、券商）
路透上海6月13日 - 中国进出口银行周五将招标发行两期固息金融债，含五年和10年期。路透调查显示，资金面紧张局面并未得到明显缓和，不少机构新债参与投标积极性有限，预计明日五年期新债中标利率或略高于二级市场，而十年期品种则相对略好，预测均值分别为3.91%和4.08%。
市场人士并指出，两期新债中，10年品种需求更稳定，中标利率大幅偏离预期的可能性相对较小；而五年期品种则不排除被资金利率推高的可能性。
“看架势，资金松不了，而且发行也缩量了，（中标利率）应该比二级高的，即使考虑手续费。”华南一银行交易员称，“长端的稳定一些吧，不过说不好，万一投高了也有可能。”
上海一银行交易员表示，此前农发债由于资金紧张而出现流标的情况，进出口行已调降发行规模，中长期限品种的流标风险将较小，“应该不会流，因为期限够长，收益率也还行，最多招得高一些，但不至于流标，”他称。
进出口行先前公告称，将周五(14日)招标发行的五年期和10年期两固息金融债品种发行上限，由之前的各200亿元人民币调降至各100亿元，其他发行要素保持不变。进出口行给出的调降发行上限的原因是，近期债券市场流动性剧烈波动，为降低债券集中供给给市场带来不利影响。
中国银行间市场周四质押式回购利率 大多攀升。端午假期后首个交易日流动性紧张格局未缓和，出钱机构心态普遍谨慎，且在高利率环境下多倾向于出借一个月以上的长期资金，这令短期资金供给更显紧俏。
中债登银行间固息政策性银行债（进出口行和农发行）到期收益率曲线 显示，五年期和10年期品种最新收益率分别报在3.9045%和4.0949%。
中国农业发展银行上周四招标的六个月期贴现金融债未能招满，为近一年来利率债首见。银行间市场资金面紧张情势加剧，导致机构对该期新债兴趣缺缺。
明日招标的两期债为进出口行今年第12期和第13期金融债。具体条款如下：
第12期 第13期 ----------------------------------------------------- 招标金额 至多100亿元 至多100亿元 期限/计息方式 五年固息 10年固息 招标时间 6月14日10:00-11:00 招标方式 单一利率中标(荷兰式) 缴款日/起息日 6月19日 6月21日 发行期 6月14日-6月19日 6月14日-6月21日 上市日 6月25日 6月27日 基本承销额 无 无 手续费 0.1% 0.15% -----------------------------------------------------(完) (发稿 吴芳; 审校 曹巍浩/杨淑祯)
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7
路透吉隆坡4月10日 - 马来西亚棕榈油期货周一收在六个月最低，因行业监管机构公布的数据显示棕榈油产出和期末库存都高于预期。