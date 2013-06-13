《中国新债预测》进出口行五年固息债利率预测均值3.91%，10年期4.08%

* 招标品种：进出口行五年和10年期固息债

* 招标时间：周五(14日)10:00-11:00

* 招标金额：五年期至多100亿元/10年期至多100亿元人民币

* 预测区间：3.85%-3.95%; 4.01%-4.15%

* 预测均值：3.91%; 4.08%

* 受访人数: 7位(银行、券商）

路透上海6月13日 - 中国进出口银行周五将招标发行两期固息金融债，含五年和10年期。路透调查显示，资金面紧张局面并未得到明显缓和，不少机构新债参与投标积极性有限，预计明日五年期新债中标利率或略高于二级市场，而十年期品种则相对略好，预测均值分别为3.91%和4.08%。

市场人士并指出，两期新债中，10年品种需求更稳定，中标利率大幅偏离预期的可能性相对较小；而五年期品种则不排除被资金利率推高的可能性。

“看架势，资金松不了，而且发行也缩量了，（中标利率）应该比二级高的，即使考虑手续费。”华南一银行交易员称，“长端的稳定一些吧，不过说不好，万一投高了也有可能。”

上海一银行交易员表示，此前农发债由于资金紧张而出现流标的情况，进出口行已调降发行规模，中长期限品种的流标风险将较小，“应该不会流，因为期限够长，收益率也还行，最多招得高一些，但不至于流标，”他称。

进出口行先前公告称，将周五(14日)招标发行的五年期和10年期两固息金融债品种发行上限，由之前的各200亿元人民币调降至各100亿元，其他发行要素保持不变。进出口行给出的调降发行上限的原因是，近期债券市场流动性剧烈波动，为降低债券集中供给给市场带来不利影响。

中国银行间市场周四质押式回购利率 大多攀升。端午假期后首个交易日流动性紧张格局未缓和，出钱机构心态普遍谨慎，且在高利率环境下多倾向于出借一个月以上的长期资金，这令短期资金供给更显紧俏。

中债登银行间固息政策性银行债（进出口行和农发行）到期收益率曲线 显示，五年期和10年期品种最新收益率分别报在3.9045%和4.0949%。

中国农业发展银行上周四招标的六个月期贴现金融债未能招满，为近一年来利率债首见。银行间市场资金面紧张情势加剧，导致机构对该期新债兴趣缺缺。

明日招标的两期债为进出口行今年第12期和第13期金融债。具体条款如下：