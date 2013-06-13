全球航运：皇家加勒比游轮看好亚洲市场前景，因区内经济和中产崛起

路透香港6月13日 - 尽管相对欧美等地，亚洲的邮轮市场规模较小，但大型邮轮公司--皇家加勒比国际游轮（Royal Caribbean International）认为，由于亚洲的经济基本因素稳健，中产阶层数目增加，加上有中国这个全球第二大经济体作后盾，故对亚洲邮轮市场的前景相当看好。

香港启德邮轮码头昨天（周三）正式启用，皇家加勒比国际游轮旗下以亚洲为母港的最大邮轮“海洋水手号”首泊香港，为香港带来3,000多位旅客。

皇家加勒比国际游轮亚洲区副总裁刘淄楠周四表示，目前亚洲邮轮市场的规模虽小，但他相信未来的增长潜力庞大。

“亚洲区的经济基本因素相对其他地区为佳，而且中产阶层的数目正在增加，而这些正是我们目标客户的基础，所以我们对这市场相当看好。”他说。

刘淄楠并称，近年亚洲区内先后有多个新的邮轮码头落成，包括天津、上海、新加坡和香港，码头基建的发展有助区内邮轮业务的成长；该公司未来会继续扩充区内市场。

皇家加勒比（亚太区）游轮公司区域销售董事陈敬毅指出，天津、上海、新加坡和香港作为邮轮母港各有所长，其中香港的优势在于与其他地区的交通接驳便利，以及背靠拥有数千万人口的珠三角地区，对船公司而言，是很强大的客源。

此外，香港亦是相当受澳洲、英国、印度等英联邦国家旅客欢迎的母港之一，这也是游轮公司在设计航线时的考虑因素之一。