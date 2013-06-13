全球航运：皇家加勒比游轮看好亚洲市场前景，因区内经济和中产崛起

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因供应有限
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透香港6月13日 - 尽管相对欧美等地，亚洲的邮轮市场规模较小，但大型邮轮公司--皇家加勒比国际游轮（Royal Caribbean International）认为，由于亚洲的经济基本因素稳健，中产阶层数目增加，加上有中国这个全球第二大经济体作后盾，故对亚洲邮轮市场的前景相当看好。
香港启德邮轮码头昨天（周三）正式启用，皇家加勒比国际游轮旗下以亚洲为母港的最大邮轮“海洋水手号”首泊香港，为香港带来3,000多位旅客。
皇家加勒比国际游轮亚洲区副总裁刘淄楠周四表示，目前亚洲邮轮市场的规模虽小，但他相信未来的增长潜力庞大。
“亚洲区的经济基本因素相对其他地区为佳，而且中产阶层的数目正在增加，而这些正是我们目标客户的基础，所以我们对这市场相当看好。”他说。
刘淄楠并称，近年亚洲区内先后有多个新的邮轮码头落成，包括天津、上海、新加坡和香港，码头基建的发展有助区内邮轮业务的成长；该公司未来会继续扩充区内市场。
皇家加勒比（亚太区）游轮公司区域销售董事陈敬毅指出，天津、上海、新加坡和香港作为邮轮母港各有所长，其中香港的优势在于与其他地区的交通接驳便利，以及背靠拥有数千万人口的珠三角地区，对船公司而言，是很强大的客源。
此外，香港亦是相当受澳洲、英国、印度等英联邦国家旅客欢迎的母港之一，这也是游轮公司在设计航线时的考虑因素之一。
“海洋水手号”今天下午将会离开香港，并要在10月下旬才再有船停泊启德邮轮码头。（完） (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7
路透吉隆坡4月10日 - 马来西亚棕榈油期货周一收在六个月最低，因行业监管机构公布的数据显示棕榈油产出和期末库存都高于预期。