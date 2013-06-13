中国债市：资金未缓解现券短端收益率升幅较明显，但抛盘略显收敛

路透上海6月13日 - 中国银行间债市周四现券收益率短端升幅较明显，中长端仅略上行。交易员表示，资金价格继续上冲，现券短端承压尤甚，但周末公布的宏观数据疲弱，为长端提供部分支撑。

他们并指出，中国央行今日暂停了公开市场操作，虽然资金面未见明显缓和，但有所缓解场内紧张气氛，且部分机构也预期资金紧张或许是节点因素，相比上周五的市况，现券的抛盘略显收敛。

“大家都在扛着，通过回购慢慢撑着，现券的抛盘我觉得也还好。”上海一商业银行交易员称。

她并指出，“中长的上了一个点，等于是数据不好，周日(收益率)下来一点以后，今天略微回弹了一点，很正常。”而抛盘主要集中在短端，“三年国开(债收益率)上来了一些，短融上来的更多了。”

剩余期限在2.578年的国开行固息债130202 最新成交价对应收益率为3.90%，上交易日收盘在3.8499%。

广发银行交易员吴思捷则指出，央行今日暂停了央票和回购操作，从上周资金面空前紧张状况下，央行并未出手施救分析，或许反映了央行认为银行间市场上总体流动性可以应付，更多是结构性不平衡。随着大行融出资金态度趋于保守，预计整个6月资金面都不乐观，未来现券收益率仍有一定的上升空间。

自端午节前，中国银行间货币市场开始拉起流动性警报，回购利率飙升市场哀声一片。在此情况下，节后央行罕见暂停公开市场操作收手观望，本周虽因此录得920亿元人民币的净投放，但并未完全缓和资金面，困局未解。

业内人士认为，央行即使仍有收紧流动性之心，但惮于月末资金面可能会持续吃紧，继续加码可能性甚小。至于未来是否会动用逆回购等工具对市场施以援手，机构看法略有分歧。

中国银行间市场周四质押式回购利率 大多攀升。端午假期后首个交易日流动性紧张格局未缓和，出钱机构心态普遍谨慎，且在高利率环境下多倾向于出借一个月以上的长期资金，这令短期资金供给更显紧俏。

中国5月物价数据意外低于预期，投资和消费亦无亮点，由于PPI进一步下行且在较长时间内转正无望，令市场从担心通胀转为通缩，仍处在低位的工业生产也表明了内需持续低迷，二季度经济恐难乐观。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 6.9424 6.3884

上日 6.3226 5.9699

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率 3.0682/2.9927 国债参考率报价 2.9318/2.8723 金融债参考率报价 3.4189/3.3611 (完)

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