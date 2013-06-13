更新版 1-中国货币市场：流动性紧张未缓回购利率大多攀升，短期资金更显紧俏

(新增收盘报价及成交量等数据)

路透上海6月13日 - 中国银行间市场周四质押式回购利率 大多攀升。端午假期后首个交易日流动性紧张格局未缓和，出钱机构心态普遍谨慎，且在高利率环境下多倾向于出借一个月以上的长期资金，这令短期资金供给更显紧俏。

市场人士并指出，尽管跨月的资金相对容易借到，但是由于价格偏高，机构更愿意拿短期资金；而资金面捉襟见肘已持续多日，目前还没有确切证据显示央行会施以援手。如果政策基调没有改变，随着季末时点渐行渐近，市场流动性或将面临更严峻的考验。

“今天资金还是紧啊，一早晨来就是借钱，现在大家需求主要集中在短的，打10个电话过去还不一定能借到呢。”华南一银行交易员称。

华东一银行交易员则谈到，尽管各期限资金都显紧张，但一个月以上的长期资金供给明显好于短期品种，“机构有钱肯定愿意出(期限)长的啊，要我有钱我也愿意出长的，长一点的这么高的利率可以连收两三个月的利息，隔夜再怎么高也就一天嘛。”

此外值得注意的是，今日早盘在北京时间10:20前，除21天期回购有交易外，其他品种成交均挂零，这亦显示机构出钱时的谨慎心态。

上述华东的银行交易员谈到，“确实没什么人出钱，隔夜都是加100(基点)收的。央票是停了，但上周有逆回购询量，今天还是没做，这个月应该都不好过，到了中下旬更难，央行这个态度，也确实让人很担心。”

自端午节前，中国银行间货币市场开始拉起流动性警报，回购利率飙升市场哀声一片。在此情况下，节后央行罕见暂停公开市场操作收手观望，本周虽因此录得920亿元人民币的净投放，但并未完全缓和资金面，困局未解。

今日盘中隔夜回购利率盘中最高曾升至12%，七天高点为10%；上周五隔夜回购利率盘中曾触逾16个月高位15%的水平，七天亦紧跟步伐，最高升至12%，创出逾16个月新高。

今日银行间市场质押式回购总成交量为5,909.11亿元人民币，较上日的4,436.57亿元大增；其中隔夜品种成交3,668.87亿元，亦高于上日的3,174.77亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:06 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元) --- ---- ---- ---- --- ---- ---- ---- ---- ---- --- ---- ---- --- 质押式回购

其中:隔夜 6.9424 6.3226 +61.98 3,668.87 七天 6.3884 5.9699 +41.85 1,415.55 14天 7.2126 7.0674 +14.52 575.08 上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 12.9400 12.6800 +26.00 -- 七天 6.4000 2.7100 +369.00 -- 14天 6.3000 3.9800 +232.00 --

回购定盘利率

其中:隔夜 6.4300 7.5200 -109.00 -- 七天 5.9500 6.8800 -93.00 -- 14天 7.1100 7.9500 -84.00 -- Shibor 其中:隔夜 6.6910 7.4900 -79.90 -- 七天 6.0800 6.6120 -53.20 -- 三个月 5.2050 5.1450 +6.00 -- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- ---- ---- ----(完) (发稿 边竞/丁淑琴; 审校 张喜良)