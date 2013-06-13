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亚洲 | 2013年 6月 13日 星期四 17:22 BJT

台湾债市：102/2期五年公债中，证券业买超13亿台币

路透台北6月13日 - 台湾柜台买卖中心周四公布，债券等殖成交系统中，五年公债102/
2 交易资料如下：（单位：亿台币） 
    
       业别        买进        卖出  买卖超金额
     银行业       14.00       25.00      -11.00
     票券业        0.00        2.00       -2.00
     证券业       31.50       18.50      +13.00
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