台湾经济指标预测--6月14日至8月20日

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因供应有限
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
以下为台湾近期预定公布的经济数据: * 6月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 6/20 1600 外销订单 5月 -- -1.1%(年变动率) * 6月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 6/24 1600 季调失业率 5月 -- 4.19% 6/24 1600 工业生产 5月 -- -0.88% 6/25 1610 M2年增率 5月 -- 3.71% * 7月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 7/5 0830 消费者物价 6月 -- +0.74%(年变动率) 指数(CPI) 7/5 1610 外汇存底 6月底 -- 4,066.16亿美元 * 7月8日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 7/8 1600 出口 5月 -- +0.9%(年变动率) *8月19日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 8/20 1610 经常帐 第二季 -- 顺差110.9亿美元 -- -- GDP年增率 第二季概估 -- 1.67%(统计值) 值 -- -- 重贴现率 第二季 -- 1.875% 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7
路透吉隆坡4月10日 - 马来西亚棕榈油期货周一收在六个月最低，因行业监管机构公布的数据显示棕榈油产出和期末库存都高于预期。