台湾汇市：台币连三日收贬续创近11个月新低，台股重挫令少数外资汇出

* 下周FED利率会议充满不确定性

* 台股重挫、外资卖超逾百亿致少数外资汇出

* 台币维持区间整理格局

* NDF美元/台币一周及一个月天期转为折价

* 明日交投区间暂看29.850-29.970

路透台北6月13日 - 台币兑美元 周四连三日收贬续创近11个月新低。交易员指出，今日台股重挫、外资卖超扩逾百亿台币，场上略见少数外资保管行汇出，但部分外资仅稍作调节并没有明显汇出；而台币实质交投向29.95元靠拢，便吸引出口商抛汇卖压，在两股力道拉扯下，台币主交投陷入区间整理格局。

汇银人士指出，下周美国联邦储备理事会(FED/美联储)即将召开货币政策会议，在此不确定因素下，国际汇市略显震荡，尽管今天日圆 走升但并未引领台币、韩元走强。台币随韩元在狭幅区间盘整，主要由出口商及外资的实质交易主导，料明日台币主交投区间暂看在29.850-29.970。

今日台币收盘小贬0.2分，以30.162作收，续创11个月来收盘低位，前次收盘低位为2012年7月25日的30.206。不计央行开盘及尾盘作价，台币今日盘中实质成交区间在29.878-29.948。

“今天外资没有明显汇出，毕竟台股大跌只是第一天，后续还要看台股是不是续跌!”一本地金控银行交易员称。

交易员表示，近期台湾工商界对台币贬值的呼声越来越高，对央行形成一股压力，加以台股今日重挫跌破八千点大关，外资卖超幅度扩大，皆有利于台币实质交投走贬，不过央行并未在盘中大动作引导台币主交投走贬，只在尾盘例行性调节引导台币连三日收贬。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，交易员表示，美元/台币一周及一个月天期皆转为折价，且尾盘折价幅度略有扩大，指标美元/台币一个月天期 报价落在29.863/883左右，较上日尾盘的29.885/905走跌。

受到美股三大指数收黑拖累，台湾股市 周四重挫2.03%报7,951.66点；外资及陆资在台股大量卖超171.19亿台币，连续第二个交易日卖超。

新兴汇市方面，印尼卢比周四收复部分失地，此前印尼央行意外上调指标利率。多数新兴亚洲货币下滑，因市场持续担心货币刺激政策可能缩减。

韩国央行周四维持指标利率不变，或许正好符合分析师的普遍看法。 韩元 周四小跌，因全球主要央行刺激措施的前景面临不确定性，导致投资者出脱风险资产。

人民币兑美元即期 周四微收跌，与再创新高的中间价呈现反向走势。交易员认为，端午假期集中出炉的一系列经济数据表明了中国经济形势的暗淡，经济基本面不支持人民币再过度升值，短期人民币继续升值的余地不大。

本周重要的数据及事件包括：周四稍晚：韩国央行利率决定、美国5月零售销售、美国一周初请失业金人数；周五：美国5月工业生产、美国路透/密西根大学消费者信心指数。

环球汇市新闻请见

环球经济新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 亿美元 台北外汇经纪公司 30.162 30.160 29.878-30.165 30.165 9.17 8.24

元太外汇经纪公司 29.911 29.930 29.880-29.964 29.964 3.815 4.13

无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准