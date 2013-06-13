《中国企业债发行日程表》--6月13日

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因供应有限
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== *重庆合川工业 10 7 利差区间1.5%-2.5% AA 6/17-6/19 广州证券 投资集团 (票面利率由一年Shibor+基本利差确定/第3-7年末每年偿还20%本金) =================================================================================== *安庆经济技术 6 7 利率区间5.80%-6.60% AA- 6/18-6/20 民生证券 开发区建投集团 (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投资担保公司提供担保) =================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ====================================================================================== 无 ====================================================================================== 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== 无 =================================================================================== 注:*表示新增.(完) (整理 丁淑琴； 审校 吴芳)
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7
路透吉隆坡4月10日 - 马来西亚棕榈油期货周一收在六个月最低，因行业监管机构公布的数据显示棕榈油产出和期末库存都高于预期。