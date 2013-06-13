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亚洲 | 2013年 6月 13日 星期四 18:09 BJT

《中国企业债发行日程表》--6月13日

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以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:    

 发债主体   拟发规模   期限        年利率      主体评级      发行时间    主承销商
          (亿元人民币) (年) 
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*重庆合川工业   10      7  利差区间1.5%-2.5%   AA        6/17-6/19   广州证券
投资集团              (票面利率由一年Shibor+基本利差确定/第3-7年末每年偿还20%本金)
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*安庆经济技术    6      7   利率区间5.80%-6.60%    AA-       6/18-6/20   民生证券
开发区建投集团         (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投资担保公司提供担保)
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体        拟发规模    期限       年利率       债项评级    发行时间     主承销商
              (亿元人民币)  (年)
======================================================================================
无
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以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:  
    
发债主体     拟发规模    期限       年利率       主体评级    发行时间     主承销商
            (亿元人民币)  (年)
===================================================================================
 无
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注:*表示新增.(完)

 (整理 丁淑琴； 审校 吴芳)
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