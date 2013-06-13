路透基点：台湾宽频270亿台币再融资案结案，另有八家银行加入

中国金融：通过金融机制促京津冀区域过剩、落后产能出清和产业优化--央行
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透香港6月13日 - 汤森路透旗下基点引述市场消息人士说法指出，有线电视业者台湾宽频通讯的270亿台币(9.04亿美元)七年期再融资案有另外八家银行参与。
八家银行分别为永丰银行、华南银行、日盛银行、京城银行、台湾土地银行、三井住友银行、大众银行、以及合作金库。
预料将在6月最后一周签约。
这笔贷款在5月时由四家牵头行兼簿记行(MLAB)及两家牵头行(MLA)先行提供融资。四家MLAB分别为国泰世华银行、中国信托商业银行、台北富邦银行和台新银行，两家MLA分别为星展银行及安泰商业银行。
如先前报导，这笔贷款拆分为222.5亿台币供再融资用的分期偿还贷款A部分，以及供资本支出用的47.5亿台币循环信贷B部分。
利率为二级市场商票利率加码280个基点，视借款方当前净高级债务与未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)之比而定，详列如下：
如果借款方杠杆率超过5.5倍，加码幅度为300个基点；
杠杆率介于5.1-5.5倍，加码幅度为290个基点；
杠杆率介于4.51-5倍，加码幅度为280个基点；
杠杆率介于3.51-4.5倍，加码幅度为260个基点；
杠杆率介于3.1-3.5倍，加码幅度为240个基点；
杠杆率低于3倍，加码幅度为个220基点。
银行受邀以两个档次参与，承贷15亿台币以上者获得100个基点的先付费用，承贷10-14.9亿台币者先付费用为80个基点。
这笔贷款将用于2010年6月签署的287亿台币贷款的再融资。
贷款藉由台湾宽频通讯旗下11家子公司进行筹措，当中有九家子公司曾参与2010年287亿台币等值贷款案。那笔贷款包括两部分，245.12亿台币七年期优先顺位贷款，以及1.35亿美元7.5年期次顺位贷款。优先顺位贷款部分利率为二级市场商票利率加码225-290个基点，具体视借款方净高级债务与EBITDA之比而定。次顺位贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码825个基点。
台湾宽频于1999年被凯雷投资集团(Carlyle Group)收购，并在2005年末被卖给澳洲麦格理集团。韩国私募股权基金安博凯在2006年成为中嘉网路最大股东。(完)
(编译 张明钧; 审校 于春红)
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透上海4月10日 - 中国青海省财政厅周一公告，将于下周一(17日)招标发行总额76亿 元人民币的一般地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券分别为该省今年第一至四期一般地方债，全部为新增债券。大公国际资信评估 有限公司对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 9.85 4月17日下午2:00-2:40 4月18日 五年 22.05 七年 22.05 10年 22.05
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，香港上市的利 福国际集团有限公司已经签署一笔90亿港元(11.6亿美元)五年期贷款，用 于开发香港九龙区的一个房地产项目。 共有10家银行参贷。该贷款提供的综合收益为100个基点。 中国建设银行担任协调行，中银香港担任额度代理行。贷款协议在4 月5日签署。利福国际集团去年11月底通过间接拥有的全资子公司Leader Bright Ltd以73.88亿港元在九龙买入一块14,159平米的土地。根据利福 国际集团11月23日发布的公告，该地块上将建设一个由两个塔楼组成的百 货商场。利福国际集团在香港经营崇光百货。 评级机构很快对利福国际集团的成功中标产生疑虑。惠誉评级11月28 日将该公司评级从“BBB-”下调至“BB+”，称预计该公司收购该地块后 ，杠杆比例将扩大逾一倍。惠誉预计该公司未来几年的净杠杆比率将高居 5.7–6.0倍，2015年底时为2.3倍。 利福国际集团在2016年7月签署一笔80亿港元的五年期再融资贷款， 该贷款提供的最高综合收益为95