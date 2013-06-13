《中国新债预测》三年和五年地方债利率预测均值分别为3.47%和3.58%

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因供应有限
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
* 招标品种: 财政部代理招标发行的三年和五年期地方政府债
* 招标金额: 三年期210亿元人民币/五年期212亿元人民币
* 招标时间: 周五(14日)9:50-10:30
* 受访人数: 8位（银行、券商）
* 预测区间: 3.40%-3.51%；3.51%-3.62%
* 预测均值: 3.47%；3.58%（按各家机构预测值平均）
路透北京6月13日 - 中国财政部周五将代理招标发行两期地方政府债，含三年和五年。路透调查表示，地方债本身流动性就不好，多为投资需求持有；加之资金面捉襟见肘已持续多日，本次发行量又偏大，预计两期新债中标利率将高于二级市场水平，预测均值分别为3.47%和3.58%。
“高投点，少投点，没钱，有钱的话这个利率可以投点，”北京一国有银行交易员称，“假如所有人都投少投高的话，利率说不定真能接近比同期国债估值高15%的水平。”
北京另一国有银行交易员则表示，钱紧需求很弱，发行量却不少；假如结果较同期限国债高出30个基点（bp）,则收益还好；若能高出40个bp，收益就不错，但也不能排除流标的可能性。
中国银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，三年和五年期品种最新收益率分别为3.1100%和3.2205%；而地方政府债收益率曲线 则显示，三年和五年期品种最新收益率分别为3.4200%和3.5305%。
同期限固息国债和地方债的利差为30个bp左右。据北京一大型银行投资交易员介绍，30个bp左右的利差，基本上是去年的水平，当前这种流动性状况，无疑会提出更高的利差要求。
银行间市场周四质押式回购利率 大多攀升。端午假期后首个交易日流动性紧张格局未缓和，出钱机构心态普遍谨慎，且在高利率环境下多倾向于出借一个月以上的长期资金，这令短期资金供给更显紧俏。
明日新债为财政部今年首批代理发行的地方政府债。按年付息，采用单一价格招标方式，标的为利率。6月17日至6月19日进行分销，6月21日起上市交易。(完) (发稿 曹巍浩；审校 张喜良)
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路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7
路透吉隆坡4月10日 - 马来西亚棕榈油期货周一收在六个月最低，因行业监管机构公布的数据显示棕榈油产出和期末库存都高于预期。