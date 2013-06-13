全球贵金属：6月12日SPDR黄金及iShares白银持仓量不变

标题新闻：加拿大3月房屋开工年率为25.37万户，2月修正为21.43万户--CMHC
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路透6月13日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 的黄金持仓量及全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓量周三较周二均持平。
以下为两支ETF的持仓量及变化情况：
名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%
SPDR 32,467,579.5 6月12日 32,467,579.5 6月11日 0.0 0.00%
iShares 321,473,111.5 6月12日 321,473,111.5 6月11日 0.0 0.00%
浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)
浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 张明钧; 审校 于春红)
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