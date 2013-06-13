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市场报道 | 2013年 6月 13日 星期四 18:18 BJT

全球贵金属：6月12日SPDR黄金及iShares白银持仓量不变

路透6月13日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 的黄金持仓量及全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓量周三较周二均持平。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%

SPDR 32,467,579.5 6月12日 32,467,579.5 6月11日 0.0 0.00%

iShares 321,473,111.5 6月12日 321,473,111.5 6月11日 0.0 0.00%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)

浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 张明钧; 审校 于春红)
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