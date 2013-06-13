重温稿-《中国新债预测》三年和五年地方债利率预测均值分别为3.47%和3.58%

* 招标品种: 财政部代理招标发行的三年和五年期地方政府债

* 招标金额: 三年期210亿元人民币/五年期212亿元人民币

* 招标时间: 周五(14日)9:50-10:30

* 受访人数: 8位（银行、券商）

* 预测区间: 3.40%-3.51%；3.51%-3.62%

* 预测均值: 3.47%；3.58%（按各家机构预测值平均）

路透北京6月13日 - 中国财政部周五将代理招标发行两期地方政府债，含三年和五年。路透调查表示，地方债本身流动性就不好，多为投资需求持有；加之资金面捉襟见肘已持续多日，本次发行量又偏大，预计两期新债中标利率将高于二级市场水平，预测均值分别为3.47%和3.58%。

“高投点，少投点，没钱，有钱的话这个利率可以投点，”北京一国有银行交易员称，“假如所有人都投少投高的话，利率说不定真能接近比同期国债估值高15%的水平。”

北京另一国有银行交易员则表示，钱紧需求很弱，发行量却不少；假如结果较同期限国债高出30个基点（bp）,则收益还好；若能高出40个bp，收益就不错，但也不能排除流标的可能性。

中国银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，三年和五年期品种最新收益率分别为3.1100%和3.2205%；而地方政府债收益率曲线 则显示，三年和五年期品种最新收益率分别为3.4200%和3.5305%。

同期限固息国债和地方债的利差为30个bp左右。据北京一大型银行投资交易员介绍，30个bp左右的利差，基本上是去年的水平，当前这种流动性状况，无疑会提出更高的利差要求。

银行间市场周四质押式回购利率 大多攀升。端午假期后首个交易日流动性紧张格局未缓和，出钱机构心态普遍谨慎，且在高利率环境下多倾向于出借一个月以上的长期资金，这令短期资金供给更显紧俏。