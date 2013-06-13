重温稿-台湾货币市场：未因超额准备负数变大回补积数，资金拆入需求偏低

标题新闻：加拿大3月房屋开工年率为25.37万户，2月修正为21.43万户--CMHC
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* 超额准备负数大，惟不急于回补积数
* 短票发行少，公股银行买票需求颇高
* 跨月意愿不低，对月底资金情势不紧张
记者 董永年
路透台北6月13日 - 台湾银行间短率周四大致持稳，虽然端午节前日的超额准备负数不小，但并未引发市场骚动。由于时序才在月中，银行仍不急着回补积数，令市场资金宽松依旧。
银行资金调度人士表示，央行冲销力道不大，导致多家大型公股银行资金去化无门。目前除了几家票券商外，银行体系普遍不缺钱，这状况可能要等到月底半年报效应出现时才会改变。
〞拆不完，只好去排队(向央行申报存单)。〞一位本地银行调度人士说。
另一大型票券商调度人士则指出，周二银行超额准备的负数不小，虽令人讶异，但并没有影响今日的资金调度。
拆款中心资料 显示，周四超额准备为负44亿台币，累计超额准备为负775亿，加计前期1%的超额准备为364亿台币。
银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.386%，上日收0.385%。今日区间在0.295-0.400%，同上日；一周拆款利率在0.388-0.430%，上日在0.370-0.425%。
**公股银行买票需求大**
在短票市场方面，票券商指出，可能受到端午节影响，企业集中在假期前发行短票，今日发行量不如想像的大。客户端的资金分配不均，大型公股银行有消化资金需求，因此买气不低，成交利率维持在既有水准。
一位大型票券商交易员指出，今日跨月落点的短票买气还不错，有些银行似乎对资本适足率控制成竹在胸。此外，部分企业法人的资金也颇多，因此整体资金状况并没有转紧。
另一大型票券商交易主管则称，应该要等到最后一周，银行与企业为准备半年报数字时才会造成利率波动。此外，虽然企业多集中在7-9月发放现金股利，但可能有少数会提前到6月底发，这些资金在银行体系流动的过程中，也会对短票利率造成影响。
今日落点在月内的短票利率在0.68-0.69%，跨月落点的利率在0.68%-0.70，均与上日相同。
台湾央行今日共发行3,377.3亿台币存单，若相较存单到期金额3,371.8亿，存单发行余额增5.5亿台币。 周五央行存单到期金额为3,559亿台币。
**债券RP利率持稳低位**
台湾债券市场附买回(RP)成交利率周四大致稳于低位。端午节假期之后，市场到单量仍显清淡，多以续约为主，附买回市场资金大致平稳。
资金调度人士表示，今日不管是人寿、投信、企业、个人或银行的资金都不缺，少数的寿险业者进场找券，但券源相对很少，不一定能如愿。
“到期的单大多可以续，要找新钱也不难。”一位证券商交易员说。
另一位大型证券商交易员说，目前虽在月中，但和银行承做的公债附买回已有不少能够跨到7月，对月底的资金情势并不特别紧张。只不过，利率方面，目前到月底之际，可能倾向维持目前的附买回利率区间不变，大概不会太积极的压低利率了。
证券商的公债10天期附买回利率主要成交落在0.65-0.66%；一个月期公司债RP利率主要交投在0.72-0.75%，大致同于上日。
议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.55-0.61%；一个月内公司债RP利率交投区间则持平于0.60-0.67%，也和上日的区间相同。(完) (集体采写 高洁如; 审校 黄凯/张喜良)
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