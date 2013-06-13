重温稿-台湾货币市场：未因超额准备负数变大回补积数，资金拆入需求偏低

* 超额准备负数大，惟不急于回补积数

* 短票发行少，公股银行买票需求颇高

* 跨月意愿不低，对月底资金情势不紧张

记者 董永年

路透台北6月13日 - 台湾银行间短率周四大致持稳，虽然端午节前日的超额准备负数不小，但并未引发市场骚动。由于时序才在月中，银行仍不急着回补积数，令市场资金宽松依旧。

银行资金调度人士表示，央行冲销力道不大，导致多家大型公股银行资金去化无门。目前除了几家票券商外，银行体系普遍不缺钱，这状况可能要等到月底半年报效应出现时才会改变。

〞拆不完，只好去排队(向央行申报存单)。〞一位本地银行调度人士说。

另一大型票券商调度人士则指出，周二银行超额准备的负数不小，虽令人讶异，但并没有影响今日的资金调度。

拆款中心资料 显示，周四超额准备为负44亿台币，累计超额准备为负775亿，加计前期1%的超额准备为364亿台币。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.386%，上日收0.385%。今日区间在0.295-0.400%，同上日；一周拆款利率在0.388-0.430%，上日在0.370-0.425%。

**公股银行买票需求大**

在短票市场方面，票券商指出，可能受到端午节影响，企业集中在假期前发行短票，今日发行量不如想像的大。客户端的资金分配不均，大型公股银行有消化资金需求，因此买气不低，成交利率维持在既有水准。

一位大型票券商交易员指出，今日跨月落点的短票买气还不错，有些银行似乎对资本适足率控制成竹在胸。此外，部分企业法人的资金也颇多，因此整体资金状况并没有转紧。

另一大型票券商交易主管则称，应该要等到最后一周，银行与企业为准备半年报数字时才会造成利率波动。此外，虽然企业多集中在7-9月发放现金股利，但可能有少数会提前到6月底发，这些资金在银行体系流动的过程中，也会对短票利率造成影响。

今日落点在月内的短票利率在0.68-0.69%，跨月落点的利率在0.68%-0.70，均与上日相同。

台湾央行今日共发行3,377.3亿台币存单，若相较存单到期金额3,371.8亿，存单发行余额增5.5亿台币。 周五央行存单到期金额为3,559亿台币。

**债券RP利率持稳低位**

台湾债券市场附买回(RP)成交利率周四大致稳于低位。端午节假期之后，市场到单量仍显清淡，多以续约为主，附买回市场资金大致平稳。

资金调度人士表示，今日不管是人寿、投信、企业、个人或银行的资金都不缺，少数的寿险业者进场找券，但券源相对很少，不一定能如愿。

“到期的单大多可以续，要找新钱也不难。”一位证券商交易员说。

另一位大型证券商交易员说，目前虽在月中，但和银行承做的公债附买回已有不少能够跨到7月，对月底的资金情势并不特别紧张。只不过，利率方面，目前到月底之际，可能倾向维持目前的附买回利率区间不变，大概不会太积极的压低利率了。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交落在0.65-0.66%；一个月期公司债RP利率主要交投在0.72-0.75%，大致同于上日。