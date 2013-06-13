香港个股：港交所称监管和信贷风险管理更严格，为LME带来更多商机

路透香港6月13日 - 全资拥有伦敦金属交易所（LME）的香港交易所 行政总裁李小加称，金属未来将继续成为抗通胀的工具，且因更严格的监管和信贷风险管理促使更多公司采用LME合约进行对冲，故无论LME金属价格是升是跌，对LME来说都有商机。

李小加在其个人网志中撰文称，虽然商品价格下滑，但LME的成交量一再刷新纪录，5月的合约成交张数打破了一个月前才创下的历史高位，铝、铜、锌、镍的成交量按年分别升7%、10%、13%和19%；而钼的成交量更按年大增30%。

他指出，一直以来，金属业界均借助LME来管理金属价格波动，及至现在，许多公司都会商定以交割月份的LME现货平均价作为交割价，惟由于买卖双方均难以预测将来的价格，结果双方都要为在交割时可能出现的不利价格进行对冲，这时候亦得用上LME合约。

“随着现今监管尺度大大收紧，加上银行和股东纷纷施压要求减低信贷风险，促使更多公司采用LME合约进行对冲，我们相信这方面的业务还有进一步增长的空间。”李小加说。

此外，金属一直被视为可以抗通胀的工具，在低息环境中，金属提供了一个或会带来额外回报的投资机会。同时，由于发展中国家往往需要耗用金属来发展基础设施及制造业，市场亦往往视金属为相当于投资中国及金砖国家（BRICS）的工具。

他并表示，电子交易亦带动了LME的成交量，透过LME Select系统进行的电子交易持续增长，亦令电子交易量占LME总成交量的百分比与日俱增。这些都是LME成交量近年来长期保持增长的原动力；即使近期商品价格波动加大，LME成交量的升势更凌厉。

“无论LME金属的价格是升或跌，对LME来说都有商机。另外，市况波动，从事生产、航运和制造业的公司自然更需要运用LME期货合约进行对冲。这是推动成交量上升的其中一个主因。”李小加称。