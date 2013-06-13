香港个股：港交所称监管和信贷风险管理更严格，为LME带来更多商机

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因供应有限
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透香港6月13日 - 全资拥有伦敦金属交易所（LME）的香港交易所 行政总裁李小加称，金属未来将继续成为抗通胀的工具，且因更严格的监管和信贷风险管理促使更多公司采用LME合约进行对冲，故无论LME金属价格是升是跌，对LME来说都有商机。
李小加在其个人网志中撰文称，虽然商品价格下滑，但LME的成交量一再刷新纪录，5月的合约成交张数打破了一个月前才创下的历史高位，铝、铜、锌、镍的成交量按年分别升7%、10%、13%和19%；而钼的成交量更按年大增30%。
他指出，一直以来，金属业界均借助LME来管理金属价格波动，及至现在，许多公司都会商定以交割月份的LME现货平均价作为交割价，惟由于买卖双方均难以预测将来的价格，结果双方都要为在交割时可能出现的不利价格进行对冲，这时候亦得用上LME合约。
“随着现今监管尺度大大收紧，加上银行和股东纷纷施压要求减低信贷风险，促使更多公司采用LME合约进行对冲，我们相信这方面的业务还有进一步增长的空间。”李小加说。
此外，金属一直被视为可以抗通胀的工具，在低息环境中，金属提供了一个或会带来额外回报的投资机会。同时，由于发展中国家往往需要耗用金属来发展基础设施及制造业，市场亦往往视金属为相当于投资中国及金砖国家（BRICS）的工具。
他并表示，电子交易亦带动了LME的成交量，透过LME Select系统进行的电子交易持续增长，亦令电子交易量占LME总成交量的百分比与日俱增。这些都是LME成交量近年来长期保持增长的原动力；即使近期商品价格波动加大，LME成交量的升势更凌厉。
“无论LME金属的价格是升或跌，对LME来说都有商机。另外，市况波动，从事生产、航运和制造业的公司自然更需要运用LME期货合约进行对冲。这是推动成交量上升的其中一个主因。”李小加称。
他续说，港交所着手开展LME业务计划之际，就看到LME成交量一再创新高，对港交所来说是莫大的鼓舞；其长远目标是将LME的业务进一步商业化、引入来自亚洲的新会员、推出新产品及建设自家营运的结算平台。（完） (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
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路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7
路透吉隆坡4月10日 - 马来西亚棕榈油期货周一收在六个月最低，因行业监管机构公布的数据显示棕榈油产出和期末库存都高于预期。