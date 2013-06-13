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市场报道 | 2013年 6月 14日 星期五 07:59 BJT

台湾货币市场：6月14日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北6月14日 - 台湾货币市场周五及本提存期资金预期变化因素摘要如下：

**宽松因素：

--央行存单到期3,559亿台币。

--财101-10期国库券到期，天期182天期，金额300亿台币。

**紧缩因素：

--个人综合所得税指定金融机构帐户第二次扣款。税款由各银行转入台银，次日入帐国库。2012年度第二批扣款金额10余亿台币。

--央行料发行存单。 ---------------------------------------------------- (本提存期)

宽松因素:

--央行存单到期3兆(万亿)3,139.9亿台币 ：

06/17 3,993.20亿台币

06/18 1,543.50亿台币

06/19 3,697.50亿台币

06/20 3,882.50亿台币

06/21 1,557.00亿台币

06/22 11.00亿台币

06/24 3,233.50亿台币

06/25 1,259.00亿台币

06/26 334.00亿台币

06/27 2,627.25亿台币

06/28 2,383.70亿台币

07/01 2,722.55亿台币

07/02 4,195.20亿台币

07/03 1,700.00亿台币

--国库券到期250亿台币

6/21：财101-3期国库券到期，天期364天，金额250亿台币。

6/25：财政部提前买回财101-5期、财101-8期及财101-9期等三期国库券，24日标购。

--月底军公教薪饷拨款。

紧缩因素：

--6/28：个人综合所得税指定金融机构帐户第三次扣款。税款由各银行转入台银，次日入帐国库。2012年度第三批扣款金额1亿多台币。

--6/28：财政部增额发行102/6期公债，金额350亿元，年期为10年期，25日标售。

--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
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