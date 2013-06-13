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亚洲 | 2013年 6月 13日 星期四 19:00 BJT

东南亚股市：收低，菲律宾下挫6.8%创2008年10月以来单日最大跌幅

涨跌      当日    今年以来   2012年
                                     最新报价    点数     涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                                 
 汤森路透东南亚指                      414.34     -6.70     -1.59     -2.30    424.10
 数                                                                          
 新加坡                               3130.69    -22.79     -0.72     -1.15   3167.08
 马来西亚                             1742.87    -32.25     -1.82     +3.19   1688.95
 泰国                                 1403.27    -30.20     -2.11     +0.81   1391.93
 印尼                                 4607.66    -90.22     -1.92     +6.74   4316.69
 菲律宾                               6114.08   -442.57     -6.75     +5.18   5812.73
 越南                                  515.09     -3.15     -0.61    +24.50    413.73
 (完)
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