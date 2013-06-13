马来西亚期市：棕榈油期货跌至一周低位，马币疲软抑制跌幅

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因供应有限
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透新加坡6月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四跌至一周低位，因投资人持续将近期获利了结，不过在本月上半月出口数据出炉之前，市场交投偏淡。
但马币(林吉特)下跌缓和了棕榈油价格跌势，因海外买家以及有意在穆斯林斋戒月之前回补库存的炼厂可用更便宜价格买进。马币兑美元本周以来已跌1.3%。
马来西亚5月底时棕榈油库存降至近一年最低的182万吨，这也有助于抑制市场跌幅。
“价格仍在区间内交投，不过马币疲软应有助于抑制棕榈油下行。另外，市场也在谈论斋戒月之前需求回温，”马来西亚一位外资大宗商品经纪商交易员说。
指标8月合约 下跌1.1%，收报每吨2,423马币(773美元)，盘中一度挫至6月6日以来低位2,411马币。
整体成交量为22,235口，远低于平常的35,000口均量。交易员正等待船货调查机构Intertek Testing Services周六将公布的6月1-15日出口数据。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李婷仪 审校 张若琪)
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7
路透吉隆坡4月10日 - 马来西亚棕榈油期货周一收在六个月最低，因行业监管机构公布的数据显示棕榈油产出和期末库存都高于预期。