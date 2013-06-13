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亚洲 | 2013年 6月 13日 星期四 19:09 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货跌至一周低位，马币疲软抑制跌幅

路透新加坡6月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四跌至一周低位，因投资人持续将近期获利了结，不过在本月上半月出口数据出炉之前，市场交投偏淡。

但马币(林吉特)下跌缓和了棕榈油价格跌势，因海外买家以及有意在穆斯林斋戒月之前回补库存的炼厂可用更便宜价格买进。马币兑美元本周以来已跌1.3%。

马来西亚5月底时棕榈油库存降至近一年最低的182万吨，这也有助于抑制市场跌幅。

“价格仍在区间内交投，不过马币疲软应有助于抑制棕榈油下行。另外，市场也在谈论斋戒月之前需求回温，”马来西亚一位外资大宗商品经纪商交易员说。

指标8月合约 下跌1.1%，收报每吨2,423马币(773美元)，盘中一度挫至6月6日以来低位2,411马币。

整体成交量为22,235口，远低于平常的35,000口均量。交易员正等待船货调查机构Intertek Testing Services周六将公布的6月1-15日出口数据。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李婷仪 审校 张若琪)
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