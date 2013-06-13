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亚洲 | 2013年 6月 13日 星期四 19:21 BJT

国际油市：亚洲燃料油跨月价差持坚，但交易商关注基本面

路透新加坡6月13日 - 亚洲燃料油跨月价差周四走强，即便交易商转而关注尚未反映需求低迷的市场基本面；收盘时现货升水回落。

180-cst燃料油6月/7月跨月价差报吨12美元，较上日亚洲收盘水准上升1美元。指标燃料油现货升水下降1.75美元，至每吨10.17美元。

“坦白讲需求相当低落，”一位北亚交易商说。“看看中国吧，由于过去几个月购买过多，因此目前买兴很低。交投很淡，因为需求欠佳，有些货甚至流回新加坡。”

现货交易有两笔成交。

嘉能可向美国雪佛龙(Chevron)购买2万吨180-cst燃料油，每吨升水13美元，预定船期为6月28日-7月2日。

另外嘉能可还以每吨622美元的直接购买价格买进一笔7月8-12日装运的船货。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪 审校 李婷仪)
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