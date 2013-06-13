国际油市：亚洲燃料油跨月价差持坚，但交易商关注基本面

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因供应有限
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透新加坡6月13日 - 亚洲燃料油跨月价差周四走强，即便交易商转而关注尚未反映需求低迷的市场基本面；收盘时现货升水回落。
180-cst燃料油6月/7月跨月价差报吨12美元，较上日亚洲收盘水准上升1美元。指标燃料油现货升水下降1.75美元，至每吨10.17美元。
“坦白讲需求相当低落，”一位北亚交易商说。“看看中国吧，由于过去几个月购买过多，因此目前买兴很低。交投很淡，因为需求欠佳，有些货甚至流回新加坡。”
现货交易有两笔成交。
嘉能可向美国雪佛龙(Chevron)购买2万吨180-cst燃料油，每吨升水13美元，预定船期为6月28日-7月2日。
另外嘉能可还以每吨622美元的直接购买价格买进一笔7月8-12日装运的船货。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪 审校 李婷仪)
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路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7
路透吉隆坡4月10日 - 马来西亚棕榈油期货周一收在六个月最低，因行业监管机构公布的数据显示棕榈油产出和期末库存都高于预期。