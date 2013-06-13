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亚洲 | 2013年 6月 13日 星期四 19:32 BJT

国际油市：亚洲柴油裂解价差仍持坚，受区域内短期需求的支撑

路透新加坡6月13日 - 亚洲柴油裂解价差周四仍持坚，受区域内短期需求的支撑；尽管交易商预期市场持续有良好供应，料对价格造成一些下行压力。

亚洲柴油裂解价差上升约0.19美元，至每桶17.33美元；航煤裂解价差走坚0.29美元至每桶16.72美元。

新加坡馏分油品库存仍维持在1,017.3万桶，交易商认为那反映了需求停滞。

BP以较中东指标报价每桶升水3.30美元，买进一船20万桶的0.05%柴油船货。不过一些交易商质疑这么强的价格能反映多少程度的广泛需求。(完)

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(编译 张若琪 审校 蔡美珍)
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