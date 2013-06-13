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亚洲 | 2013年 6月 13日 星期四 19:48 BJT

亚洲橡胶：东京期胶跌至九个月新低，因日圆跳涨

路透东京6月13日 - 指标东京期胶周四大跌至九个月新低，因日圆跳涨及股市大跌引发卖压。

日本股市暴跌超过6%，跌至熊市领域，亚股也跌至九个月低位。全球主要央行缩减刺激举措的可能性打击金融市场，投资人纷纷退场。

“我们只能归咎于美元/日圆和股市，趋势完全偏空，”Yutaka Shoji Co分析师Gu Jiong说。”后市方面，如果美元/日圆在最近这波跌势后有所回稳，回升2日圆左右的话，可能有助于拉抬东京期胶4-5日圆。

东京工业品交易所(TOCOM)指标11月期胶 下跌8.8日圆，结算报每公斤231.3日圆。

该合约盘中一度跌至230.5日圆，创下2012年9月10日以来最低水准。

上海期交所主力合约9月期胶 报每吨17,750元人民币，下跌560元。

新加坡商品交易所近月7月合约 最新报每公斤229.50美分，下跌3.3美分。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李婷仪 审校 蔡美珍)
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