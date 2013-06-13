亚洲橡胶：东京期胶跌至九个月新低，因日圆跳涨

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因供应有限
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透东京6月13日 - 指标东京期胶周四大跌至九个月新低，因日圆跳涨及股市大跌引发卖压。
日本股市暴跌超过6%，跌至熊市领域，亚股也跌至九个月低位。全球主要央行缩减刺激举措的可能性打击金融市场，投资人纷纷退场。
“我们只能归咎于美元/日圆和股市，趋势完全偏空，”Yutaka Shoji Co分析师Gu Jiong说。”后市方面，如果美元/日圆在最近这波跌势后有所回稳，回升2日圆左右的话，可能有助于拉抬东京期胶4-5日圆。
东京工业品交易所(TOCOM)指标11月期胶 下跌8.8日圆，结算报每公斤231.3日圆。
该合约盘中一度跌至230.5日圆，创下2012年9月10日以来最低水准。
上海期交所主力合约9月期胶 报每吨17,750元人民币，下跌560元。
新加坡商品交易所近月7月合约 最新报每公斤229.50美分，下跌3.3美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李婷仪 审校 蔡美珍)
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7
路透吉隆坡4月10日 - 马来西亚棕榈油期货周一收在六个月最低，因行业监管机构公布的数据显示棕榈油产出和期末库存都高于预期。