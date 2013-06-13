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亚洲 | 2013年 6月 13日 星期四 20:27 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌向一个月低点，因供过于求

路透新加坡6月13日 - 亚洲石脑油裂解价差周四跌向一个月低点，因供过于求。

市场正力图消化大量从欧洲销往亚洲的石脑油。

一交易商称，6月可能总计有140万吨石脑油抵达亚洲，之后7月料有近80万吨。

“终端用户无法消化这么多套利船货的供应，”他并表示，由于石脑油即期价格高于未来月份的价格，因此要将过多的供应储存起来也很难。

该交易商称，如果部分6月船货延至下月，那么7月的到货量可能增至100万吨。

印度炼厂MRPL以每吨较中东报价高25.50-27美元的价格，出售3.5万吨7月13-15日装运石脑油给BP，价位水准低于7月初船货的每吨升水33美元。

亚洲汽油裂解价差下滑1%至四个交易日低位，周二曾触及逾三个月高点。

尽管汽油裂解价差下滑，但仍较一个月前水准高，因需求改善。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
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