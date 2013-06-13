表格：美国6月8日当周初请失业金人数降至33.4万人，预估为34.5万

标题新闻：加拿大3月房屋开工年率为25.37万户，2月修正为21.43万户--CMHC
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路透6月13日 - 美国劳工部周四报告称，
* 美国一周初请失业金人数为33.4万人(预估为34.5万人)
* 美国一周初请失业金人数四周均值降至34.5万人
* 美国一周续请失业金人数为297.3万人(预估为297.5万人)
周段 初请失业金人数 四周平均值 续领失业金人数 保险失业率
06/08/13 334,000 345,250 --- ---
06/01/13 346,000 352,500 2,973,000 2.3
05/25/13 357,000 348,000 2,971,000-R 2.3
05/18/13 344,000 340,500 3,002,000-R 2.3
05/11/13 363,000 340,000 2,923,000 2.3
05/04/13 328,000 338,000 3,024,000 2.3
04/27/13 327,000 343,000 3,013,000 2.3
04/20/13 342,000 358,250 3,032,000 2.3 (完)
(编译 张若琪 审校 蔡美珍)
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