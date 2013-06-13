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亚洲 | 2013年 6月 13日 星期四 21:51 BJT

美国热股：苹果考虑明年推出新款平价iPhone，早盘股价小涨

路透6月13日 - 四名知悉情况的消息人士对路透表示，苹果 考虑在明年推出屏幕更大的iPhone，同时亦计划发布价格更低且多种颜色的iPhone，仿效它最大的竞争对手三星电子 。

在周四早盘交易中，苹果股价小小涨0.31%，至433.48美元。(完)

(编译 于春红; 审校 张若琪)
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