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亚洲 | 2013年 6月 14日 星期五 06:23 BJT

全球外汇市场6月14日主要消息

(除特别说明外，均为GMT时间)

6月13日(四)

2350 - 日本央行公布5月21-22日政策会议记录

6月14日(五)

-- - 德国、法国、意大利和西班牙的财政和劳工部部长将在罗马举行会晤，讨论如何解决年轻人失业的问题

0900 - 欧元区5月消费者物价调和指数(HICP)终值

0900 - 欧元区第一季就业人口

0950 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员麦卡弗蒂在华尔街日报举办的活动上讲话

1230 - 美国5月生产者物价指数(PPI)

1230 - 美国第一季经常账收支

1230 - 加拿大4月制造业销售

1300 - 美国4月净资本流入/外资购买美国公债的规模

1315 - 美国5月工业生产和产能利用率

1355 - 美国路透/密西根大学消费者信心指数6月初值

1430 - 美国ECRI一周领先指标

1500 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德召开新闻发布会

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布尔日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 张涛; 审校 白云)
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