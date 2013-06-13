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亚洲 | 2013年 6月 14日 星期五 06:24 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月13日

以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新   
 收盘价：                                                
                                                                 
 公司名       股票代码      收盘价     涨跌    涨跌幅%    成交量
                                                             
 中国                                                    
 新浪                         56.91     +1.06     +1.90   1548919
 搜狐                         63.81     -0.29     -0.45    459446
 网易                         61.30     +0.36     +0.59    651463
 百度                         99.66     +2.15     +2.20   2970281
 亚信科技                     11.67     +0.02     +0.17    114162
                                                                 
 台湾                                                    
 台湾积体电                   18.27     -0.09     -0.49   2570384
 路                                                      
 联电                          2.16     -0.02     -0.92     77893
 日月光                        4.05     -0.02     -0.49     40554
 硅品精密                      5.81     +0.10     +1.75   1085855
 和信超媒体                    1.00     -0.02     -1.96     25568
 友达                          4.11     -0.02     -0.48    244809
 中华电信                     31.72     -0.13     -0.41     51404
 台湾国际航                   34.61     +0.52     +1.53   1160563
 电                                                      
                                                                 
 香港                                                    
 中国移动                     49.95     -0.17     -0.34    226306
 中国联通                     13.38     +0.10     +0.75    162842
 中国电信                     47.79     +1.01     +2.16     28033
 中芯国际                      4.02     +0.08     +2.03     51213
 电讯盈科                      4.56     -0.07     -1.51      3875
 (完)
    
      
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    人民币报导           台币报导           
    亚洲盘现汇报价         欧洲盘现汇报价       
    纽约盘现汇报价         全部现汇报价          

 (整理 徐文焰)
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