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债券 | 2013年 6月 14日 星期五 06:41 BJT

南非汇市：兰特在最近大跌之后反弹，但仍可能继续走软

路透约翰内斯堡6月13日 - 南非兰特兑美元周四最高反弹2.3%，脱离最近大跌之后触及的超卖水准。

但兰特可能再度承压，因矿工罢工的威胁让投资者对投资南非保持谨慎。

兰特兑美元 触及日高9.8625，这是近一周来的最强水准，周三收报10.1060。

政府公债走势好坏不一。2026年到期的公债 收益率(殖利率)下降4个基点至7.905%；2015年到期的债券 收益率(殖利率)升1.5个基点至6.175%。

兰特年初以来累计下跌了16%以上，周二创出四年低点10.36。时而发生的罢工令人担忧去年激烈的劳工纠纷重现，打压了市场人气。

“兰特跌得太快太多，因此必然反弹，”ETM的市场分析师Chris Becker表示。

“但反弹将非常短暂。实际上兰特走势非常脆弱，仍可能继续走软。我们预计未来几周可能进一步接近11。”

全球风险偏好的变化，也可能拖累兰特。(完)

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