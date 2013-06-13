美国债市：6月12日止当周外国央行增持美国公债和机构债--FED

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因供应有限
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透纽约6月13日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周四公布的数据显示，截至6月12日当周，外国央行持有的美国可交易债券总量增加55亿美元，至3.3兆(万亿)美元。
托管持仓明细显示，外国央行持有的美国公债增加50亿美元至3兆美元。
外国央行对房利美 和房贷美 等大型抵押贷款融资机构发行或担保的证券持有量增加4.2亿美元，至3,030亿美元。
美联储表示，其代为持有并按面值报告的“其他类别”债券增加4,400万美元，至382亿美元。这些债券包括非流通美国公债、国际金融组织债券、公司债、有资产担保的证券(ABS)以及商业票据。
外国央行(尤其是亚洲国家央行)近年来一直是美国债券的大买家，其持有的债券规模占美国市场流通公债的逾四分之一。中国和日本是持有美国公债最多的两个国家。
浏览美联储报告全文，请点选链接： (here)(完) (编译 白云; 审校 张荻)
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7
路透吉隆坡4月10日 - 马来西亚棕榈油期货周一收在六个月最低，因行业监管机构公布的数据显示棕榈油产出和期末库存都高于预期。