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亚洲 | 2013年 6月 14日 星期五 07:03 BJT

****澳新经济指标预测--6月14日-6月21日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 
  
    6月10日当周
 6月14日(五)
 暂无重要经济数据公布
           
    6月17日当周
      
 6月17日(一)
 暂无重要经济数据公布
    
 6月18日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                               公布时段        预估值       前值
 2245      新西兰季度经常账(亿新西兰元)                  第一季      赤字5.75  赤字32.60
           新西兰年度经常账(亿新西兰元)              截止第一季     赤字100.4  赤字105.0
    
 6月19日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                               公布时段        预估值       前值
 2245      新西兰国内生产总值(GDP)(较前季)               第一季         +0.6%      +1.5%
                               (较上年同期)              第一季         +2.5%      +3.0%
   
 6月20日(四)
 暂无重要经济数据公布
  
 6月21日(五)
 暂无重要经济数据公布
    (完)
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