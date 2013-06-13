法国经济：增长速度不太可能很快恢复到危机前水平--INSEE

路透巴黎6月14日 - 法国国家统计局(INSEE)周五在一份2015-2025年潜在经济增长率预估报告中表示，法国不太可能很快恢复危机前的增长水平。

欧元区第二大经济体法国于今年初进入轻微衰退。在金融危机之前的1994-2007年期间，法国年均增长率为2.2%。

但据INSEE估计，法国于2015-2025年的年均潜在增长率将介于1.2%-1.9%，最有可能在1.5%。潜在增长率是基于基础生产率和劳动力及资本利用率的综合估值。

在截至2017年政府任期结束的多年度预算编制中，法国政府预计2015-2017年间的年均增长率将为2%，而多数经济学家都认为这不大可能实现。