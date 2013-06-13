法国经济：增长速度不太可能很快恢复到危机前水平--INSEE

欧洲已公布经济指标--2017/4/10
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透巴黎6月14日 - 法国国家统计局(INSEE)周五在一份2015-2025年潜在经济增长率预估报告中表示，法国不太可能很快恢复危机前的增长水平。
欧元区第二大经济体法国于今年初进入轻微衰退。在金融危机之前的1994-2007年期间，法国年均增长率为2.2%。
但据INSEE估计，法国于2015-2025年的年均潜在增长率将介于1.2%-1.9%，最有可能在1.5%。潜在增长率是基于基础生产率和劳动力及资本利用率的综合估值。
在截至2017年政府任期结束的多年度预算编制中，法国政府预计2015-2017年间的年均增长率将为2%，而多数经济学家都认为这不大可能实现。
法国政府正寄望于未来数年内经济强劲反弹，并预计总规模2万亿(兆)欧元的法国经济会加速增长，增长率从今年仅0.1%的预估值急升至2014年的1.2%。(完) (编译 朱晓军；审校 徐文焰)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲 浏览英文报导全文，请点选
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。