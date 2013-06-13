欧洲经济指标预测--6月14日-6月21日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程: * 6月10日当周 6月14日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0900 欧元区就业人口(较上季) 第一季 -- -0.3% (较上年同期) -- -0.8% 0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上月) 5月终值 +0.1% -0.1% (较上年同期) +1.4% +1.4% * 6月17日当周 6月17日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 4月 -- 顺差6.07 意大利全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差32.37 0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 4月 顺差138 顺差229 0900 欧元区劳工成本(较上年同期) 第一季 -- +1.3% 欧元区薪资(较上年同期) -- +1.4% 6月18日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月 -- +0.2% 英国消费者物价指数(CPI)(较上年同期 -- +2.4% 英国零售物价指数(RPI)(较前月) -- +0.3% 英国零售物价指数(RPI)(较上年同期) -- +2.9% 英国扣除贷款后的零售物价指数(RPI-X)(较前月) -- +0.3% 英国扣除贷款后的零售物价指数(RPI-X)(较上年同期 -- +2.9% ) 0830 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月) 5月 -- -2.3% 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较上年同期) -- -0.10% 英国PPI产出物价(较前月) -- -0.1% 英国PPI产出物价(较上年同期) -- +1.1% 英国PPI核心产出物价(较前月) -- +0.1% 英国PPI核心产出物价(较上年同期) -- +0.8% 0900 德国ZEW经济景气指数 6月 37.3 36.4 ZEW现况指数 9.8 8.9 6月19日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0830 英国央行货币政策委员会投票结果(升息-不变-降息) 6月 -- 0-9-0 0900 瑞士ZEW投资者信心指数 6月 正10.0 正2.2 6月20日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 5月 -0.1% -0.2% 德国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) +0.3% +0.1% 0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 5月 顺差24.10 顺差17.28 0658 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 6月初值 47.7 46.4 法国Markit服务业PMI 45.3 44.3 法国Markit综合PMI -- 44.6 0728 德国Markit制造业PMI 6月初值 49.9 49.4 德国Markit服务业PMI 50.2 49.7 德国Markit综合PMI -- 49.9 0730 瑞士三个月LIBOR利率目标 第二季 0.13% 0.25% 0758 欧元区Markit制造业PMI 6月初值 48.8 48.3 欧元区Markit服务业PMI 47.5 47.2 欧元区Markit综合PMI 48.8 47.7 0800 意大利工业订单(较前月)(经季节调整) 4月 -- +1.60% 意大利工业订单(较上年同期)(未经季节调整) -- -10.00% 0800 意大利工业销售(较前月)(经季节调整) 4月 -- -0.90% 意大利工业销售(较上年同期)(未经季节调整) -- -7.60% 0830 英国零售销售(较前月) 5月 -- -1.3% 英国零售销售(较上年同期) -- +0.5% 1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 6月 -- 负20 1400 欧元区消费者信心指数 6月 负21.35 负21.90 6月21日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0800 欧元区经季节调整经常帐(亿欧元) 4月 -- 盈余259 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 盈余100 盈余248 0800 欧元区净投资(亿欧元) 4月 -- 净流出61 0800 意大利薪资指数(较前月) 5月 -- +0.30% 意大利薪资指数(较上年同期) -- +1.4% 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 5月 -- 80.4 英国公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 盈余107.6 (完)