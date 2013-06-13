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亚洲 | 2013年 6月 14日 星期五 07:36 BJT

表格：外资券商在日本股市盘前下单情况显示，外资将买超1,260万股

路透东京6月14日 - 以下为日本股市周五开市前，六家外资券商的下
单情况：   
            
 日股(单位：百万股)
 
 买单              23.4
 卖单              10.8
    ----------------
 净买              12.6
 单     
  (完)
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