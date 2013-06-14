金砖国家：6月13日股汇市收盘纵览

路透6月14日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月13日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收低1.13%，报943.59点。
中国股市：沪综指收挫2.8%至半年新低，多重利空来袭令大盘破位下行。
香港股市：收跌2.2%至八个月低位，因避险意愿升温及内地股市疲弱。
中国汇市：人民币微收跌无视中间价续创新高，受经济数据暗淡拖累。
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印度股市：连续第三日下跌，创4月17日以来最低收位，尾随日本和其他亚洲股市颓势。指标BSE指数 跌1.12%或213.97点，报18,827.16点。NSE指数 跌1.06%或61.10点，报5,699.10点，收在重要心理关卡5,700点下方。
印度汇市：印度卢比扳回多数跌幅，受企业和出口商的美元卖盘提振，但政府缺乏明确因应举措的失望情绪，则抑制了卢比涨幅。卢比兑美元 收报57.98/99卢比，脱离日低58.56，但仍低于周三收盘价57.79/80。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,261.630点，上交易日收在1,263.660点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.83%至684.81点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升1.38%，报31.9480卢布，卢布兑欧元 升0.93%，至42.7120卢布。
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巴西股市：上涨逾2%，自上日大跌走势回升，此前美国公布的经济数据表现较预期强劲。巴西圣保罗交易所Bovespa指数 收高2.51%至50,414.89点。
拉美汇市：巴西雷亚尔走坚，得益于该国取消外汇衍生品征税决定。
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南非股市：在震荡走势中近收平，兰特升值打击矿业股和其他出口股，而低接买盘则承接近期受创个股，如零售股等。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 收高0.15%至35,453.21点。综合指数 升0.11%，至39,811.78点。
南非汇市：兰特在最近大跌之后反弹，但仍可能继续走软。 (完)
(编译 王冠中; 审校 孙茉莉)