《中国债券市场每日交易备忘》--6月17日

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国华能集团50亿元人民币九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，工行和民生银行主承 中信建投证券17亿元三个月期短期融资券招标(主体评级AAA)，北京银行和建设银行主承 长江电力 40亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，建设银行和农业银行主承 上海临港经济发展集团18亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，光大银行和工商银行主承 上海广播电影电视发展公司10亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA+)，中信银行主承 绍兴黄酒集团3亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，工商银行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 山西交通开发集团3.5亿元五年期中票1382306，票面利率5.59% 申华控股 3亿元人民币一年期短融041361031，票面利率5.18% 中国证券金融公司30亿元三个月期短融071305002，票面利率4.50% 山西交通开发投资集团8亿元一年期短融041359046，票面利率4.8% ============================================================================ 三、缴款： 深赤湾 5亿元一年期短融 中航三鑫 3亿元一年期短融 南山集团8亿元三年期中期票据 ============================================================================ 四、还本付息： 国家开发银行200亿元10年期浮息债(一年定存基准)030206到期兑付，基本利差0.49% 南方工业集团19亿元九个月期超短融011221002到期兑付，票面利率4.10% 中国北车 20亿元九个月期超短融011228003到期兑付，票面利率4.19% 中国外运 20亿元九个月期超短融011236001到期兑付，票面利率4.19% 华电国际 30亿元九个月期超短融011216002到期兑付，票面利率4.15% 东营方圆有色金属公司7亿元一年期短融041253029到期兑付，票面利率4.65% 内蒙古高新控股4亿元一年期短融041259030到期兑付，票面利率3.91% 四川峨胜水泥集团2亿元一年期短融041262022到期兑付，票面利率4.65% 龙城旅游控股集团2亿元一年期短融041271004到期兑付，票面利率4.70% 复星医药 5亿元六个月期短融041269038到期兑付，票面利率4.75% 财政部253.70亿元10年期固息国债080025付息，票面利率2.90% 中粮集团30亿元五年期中票0982086付息，票面利率3.74% 浙江荣盛控股集团9亿元三年期中票1282198付息，票面利率4.84% 国开行300亿元七年期浮息(三个月SHIBOR基准)金融债090205付息，基本利差0.30% 农发行200亿元七年期浮息(一年定存基准)金融债090408付息，基本利差0.35% 赣州发展投资控股集团15亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债0980107付息，票面利率5.58% 大唐公司35亿元五年期中票0982087付息，票面利率3.72% 财政部307.80亿元10年期固息国债100041付息，票面利率3.77% 财政部619.30亿元10年期固息国债110015付息，票面利率3.99% 潍坊滨城投资开发公司6亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180118付息，票面利率7.02% 财政部263.18亿元10年期固息特别国债0700008付息，票面利率4.41% 平煤神马能源化工15亿元五年期中票0982088付息，票面利率4.45% 长江航运集团总公司20亿元五年期中票0982089付息，票面利率4.40% 农发行175.60亿元七年期固息债100405付息，票面利率3.23% 阜新银行2亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债1020006付息，票面利率6.30% 广东交通公司15亿元五年期中票1082111付息，票面利率4.12% 自贡国资经营公司10亿元七年期固息债1180119付息，票面利率6.86% 龙口煤电公司10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180120付息，票面利率6.20% 武汉国资公司3亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180121付息，票面利率5.90% 灵宝黄金 3亿元五年期浮息(一年定存基准)中票1182178付息，基本利差2.85% 天津医药集团5亿元五年期中票1182179付息，票面利率5.79% 广东航运集团6亿元三年期中票1182180付息，票面利率5.79% 北京首创公司8亿元五年期中票1182181付息，票面利率5.79% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --基金研究机构监测数据显示，目前基金仓位已跌破八成，但两市A股ETF(交易所交易基金)上周两个交易日内 总体净申购达48.095亿份，创年内单周最大净申购量，业内人士认为或是资金抄底所致。 --针对国家发改委能源研究所副所长王仲颖此前表示，目前各方对电价补贴政策已形成统一意见，特别是涉及 分布式光伏的度电补贴已有明确定论；据业内一位专家证实，最终方案最快6月30日前正式发布实施。 6/18统计局发布5月70个大中城市住宅销售价格月度报告 6/20公布6月汇丰制造业PMI初值 (5月为49.6) 6/27统计局公布1-5月规模以上工业企业利润 (1-4月为11.4%) ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 康熙泽；审校 李宏薇)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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