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亚洲 | 2013年 6月 17日 星期一 08:26 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--6月17日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
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  一、新债发行：
    
  中国华能集团50亿元人民币九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，工行和民生银行主承
  中信建投证券17亿元三个月期短期融资券招标(主体评级AAA)，北京银行和建设银行主承
  长江电力 40亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，建设银行和农业银行主承
  上海临港经济发展集团18亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，光大银行和工商银行主承
  上海广播电影电视发展公司10亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA+)，中信银行主承
  绍兴黄酒集团3亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，工商银行主承  
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  二、新债上市：

  山西交通开发集团3.5亿元五年期中票1382306，票面利率5.59%  
  申华控股 3亿元人民币一年期短融041361031，票面利率5.18%
  中国证券金融公司30亿元三个月期短融071305002，票面利率4.50%
  山西交通开发投资集团8亿元一年期短融041359046，票面利率4.8%
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  三、缴款：
     
  深赤湾  5亿元一年期短融
  中航三鑫 3亿元一年期短融
  南山集团8亿元三年期中期票据
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  四、还本付息：   

  国家开发银行200亿元10年期浮息债(一年定存基准)030206到期兑付，基本利差0.49%
  南方工业集团19亿元九个月期超短融011221002到期兑付，票面利率4.10%
  中国北车 20亿元九个月期超短融011228003到期兑付，票面利率4.19%
  中国外运 20亿元九个月期超短融011236001到期兑付，票面利率4.19%
  华电国际  30亿元九个月期超短融011216002到期兑付，票面利率4.15%
  东营方圆有色金属公司7亿元一年期短融041253029到期兑付，票面利率4.65%
  内蒙古高新控股4亿元一年期短融041259030到期兑付，票面利率3.91%
  四川峨胜水泥集团2亿元一年期短融041262022到期兑付，票面利率4.65%
  龙城旅游控股集团2亿元一年期短融041271004到期兑付，票面利率4.70%
  复星医药  5亿元六个月期短融041269038到期兑付，票面利率4.75%  
  财政部253.70亿元10年期固息国债080025付息，票面利率2.90%
  中粮集团30亿元五年期中票0982086付息，票面利率3.74%
  浙江荣盛控股集团9亿元三年期中票1282198付息，票面利率4.84%
  国开行300亿元七年期浮息(三个月SHIBOR基准)金融债090205付息，基本利差0.30%
  农发行200亿元七年期浮息(一年定存基准)金融债090408付息，基本利差0.35%
  赣州发展投资控股集团15亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债0980107付息，票面利率5.58% 
  大唐公司35亿元五年期中票0982087付息，票面利率3.72%  
  财政部307.80亿元10年期固息国债100041付息，票面利率3.77%
  财政部619.30亿元10年期固息国债110015付息，票面利率3.99%
  潍坊滨城投资开发公司6亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180118付息，票面利率7.02%    
  财政部263.18亿元10年期固息特别国债0700008付息，票面利率4.41%
  平煤神马能源化工15亿元五年期中票0982088付息，票面利率4.45%
  长江航运集团总公司20亿元五年期中票0982089付息，票面利率4.40%    
  农发行175.60亿元七年期固息债100405付息，票面利率3.23%    
  阜新银行2亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债1020006付息，票面利率6.30%
  广东交通公司15亿元五年期中票1082111付息，票面利率4.12%
  自贡国资经营公司10亿元七年期固息债1180119付息，票面利率6.86%    
  龙口煤电公司10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180120付息，票面利率6.20%    
  武汉国资公司3亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180121付息，票面利率5.90%
  灵宝黄金 3亿元五年期浮息(一年定存基准)中票1182178付息，基本利差2.85%    
  天津医药集团5亿元五年期中票1182179付息，票面利率5.79%    
  广东航运集团6亿元三年期中票1182180付息，票面利率5.79%
  北京首创公司8亿元五年期中票1182181付息，票面利率5.79%    
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件： 
  
  --基金研究机构监测数据显示，目前基金仓位已跌破八成，但两市A股ETF(交易所交易基金)上周两个交易日内
总体净申购达48.095亿份，创年内单周最大净申购量，业内人士认为或是资金抄底所致。 
    
   --针对国家发改委能源研究所副所长王仲颖此前表示，目前各方对电价补贴政策已形成统一意见，特别是涉及
分布式光伏的度电补贴已有明确定论；据业内一位专家证实，最终方案最快6月30日前正式发布实施。
     
  6/18统计局发布5月70个大中城市住宅销售价格月度报告
  6/20公布6月汇丰制造业PMI初值                            (5月为49.6)
  6/27统计局公布1-5月规模以上工业企业利润                 (1-4月为11.4%)
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   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完)  
                                                                                               
 
 (整理 康熙泽；审校 李宏薇)
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