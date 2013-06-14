《全球重要经济事件一览表》--6月14日-6月21日

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6月14日(五)
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德召开新闻发布会(1500)。
伦敦--英国央行货币政策委员会(MPC)委员麦卡弗蒂在华尔街日报举办的活动上讲话(0950)。
罗马--德国、法国、意大利和西班牙的财政和劳工部部长将在罗马举行会晤，讨论如何解决年轻人失业的问题。
莫斯科--20国集团(G20)/世界银行/经济合作暨发展组织(OECD)举行会议，主题为帮助金融产品和服务的消费者(最后一天)。
东京--日本央行公布5月政策会议记录。
6月17日(一)
北爱尔兰厄恩湖--八国集团(G8)峰会。
柏林--欧洲央行执委亚斯穆森在马格德堡(Magdeburg)金融市场对话中发表讲话(1315)。
德国汉堡--欧洲央行执委莫尔许在一活动上讲话(1630)。
6月18日(二)
北爱尔兰厄恩湖--八国集团(G8)峰会(最后一天)。
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的利率会议。
伦敦--国际货币基金组织(IMF)副总裁朱民就“变化世界中亚洲金融市场的未来”发表讲话(1200)。
悉尼--澳洲央行(RBA)发布6月货币政策会议记录。
耶路撒冷--为即将离任的以色列央行总裁费舍尔(Stanley Fischer)举办告别会。发言人包括欧洲央行(ECB)总裁德拉吉、智利央行总裁Rodrigo Vergara和爱尔兰央行总裁暨欧洲央行管理委员会委员霍诺汉(Patrick Honohan)。
6月19日(三)
华盛顿--美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决定(1800)。
华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克召开新闻发布会(1830)。
伦敦--英国央行总裁金恩在伦敦市长官邸年度晚宴上讲话。
伦敦--英国央行公布6月货币政策委员会会议记录。
布鲁塞尔--布鲁塞尔经济论坛。发言者包括欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)、欧洲央行执委普雷特、欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨芬兰央行总裁利卡宁和波兰央行总裁贝尔卡(Marek Belka)。
加拿大伯灵顿--加拿大央行总裁波洛兹讲话。
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布利率决议。
法兰克福--欧洲央行管委会及全行委员会会议，无利率决议公布(至6月20日)。
斯洛文尼亚卢布尔雅那--斯洛文尼亚央行分析与研究中心主管Damjan Kozamernik在经济会议上讲话(0700)。
6月20日(四)
卢森堡--欧元区财长会议。
奥斯陆--挪威央行政策制定执行委员会召开利率会议。
伯尔尼--瑞士央行(SNB)进行货币政策评估。
6月21日(五)
布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会会议。
奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)接见外国记者。
布拉格--波兰央行总裁贝尔卡(Marek Belka)和前欧洲央行总裁特里谢在有关欧元历史和未来的会议上讲话(0500)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 白云; 审校 徐文焰)