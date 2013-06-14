港报财经评论：是时候与债券分手--信报6月14日

是时候与债券分手/ 习广思

负面消息仍然充斥市场，中国内地A股复市大插水，外围对退市的恐惧未散，资金持续由新兴市场流走。日圆转强，拆仓潮持续，日股再大幅插水，踏入欧洲时段，日经期货仍未止跌。这一轮半年结前的拆仓潮仍未结束，似乎要待贝南奇下周多给一点讯号，市场才能定一定神。港股在六绝魔咒困扰下，周初恒指未见反弹，中资股在超卖下再急挫。恒指开市后急挫702点，看好的投资者完全没有机会逃生，但大市急挫后，应有不少人入市捞货，恒指及后在低位徘徊，直至尾市跌幅收窄至467点，收报20,887点。大市成交额877亿港元，但沽空比率高企在12.5%。港股满江红，大市有1,090只股份下跌，沽压最沉重的是一批走势较强的股份，包括手机设备股、科技股等，反而最早被沽的地产相关股份及两电，早段急挫后即时见反弹，可见股份正在逐批调整。

恒指及国企指数已见超卖，短期料有反弹，但弹完可以再散。技术走势超卖，已提供了短线博反弹的诱因，但未构成买入的理由；相反，一批强势股份早前或升至估值偏高水平，如今调整则提供了吸纳的机会，尤其是看好的科技及新能源股，在调整后均有利吸纳。不过，市场上有一批弱势股乏人问津，例如煤炭和水泥股；也有一批受宏观经济拖累的重磅股，例如内银股，均属可避则避的股份。金融市场陷入一片混沌，投资者已不在乎会否退市收水，而在乎退市收水后的市场反应；但投资者看不清的是，一旦退市收水后，各类资产价格的前景及走势，所以先沽为妙！贝南奇到底在想什么？环球股债汇波动，市场力量或迫使贝南奇在下周议息后，给予多一点的清晰解释。退市不退市？何时收？如何退？如此种种的问题，相信贝南奇无法给予明确答案；之不过，资产价格的大波动，开始叫投资者审视手头上的资产。

Jim O' Neill认为，近期金融市场的大波动，反映的是投资市场回归正常化的一个过程，在这个过程中有可能发生的事情包括：一、10年期美国债息或重回4厘水平；二、投资市场对债券的热情冷却，开始同债券讲分手；三、长线投资者将增持股票，特别是退休金和保险公司。Jim O' Neill预期，金融市场正常化意味着股票和债券的受欢迎程度将会逆转，投资者和债券分手，将重新再爱上股票。(B02)

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安倍经济学告急/ 苏子

昨天日经指数再度重挫，收市时跌6.4%；日经自上月23日的15,942点高位，跌至昨天的12,415点低位，期间累积跌幅达22%，若以收市价计亦跌14%，故基本上已可以说日经的牛市升浪符合正式告一段落的条件，市场已有藉口可以开始炒作日经已步入熊市阶段运行，而这将对全球投资市场气氛十分不利，同时亦会令市场进一步担心安倍经济学的成效。至于日经的重挫，使早前一直相信日圆会大跌而为日经升市提供大量便宜资金的利差交易投资者，被迫进行拆仓活动，结果令日股急跌时，反令日圆出现急升的情况。昨天日经重挫已经令美元兑日圆成功跌破95╱95.5这个被视为不容有失的关键支持区。昨天欧洲市早段美元兑日圆曾一度低见93.77，较上月22日所造的103.73高位暴跌近1,000点子或接近10%了。

目前美元兑日圆下方的重要支持位是4月2日的92.53低位，而反弹关键阻力则为100天SMA。由于目前美元兑日圆已失守95╱95.5支持区，可以说是弱势已成，故相信，日经稍后或进一步往下寻底时，将令美元兑日圆顺利跌破92.53的重要支持位。就目前日经持续下跌的情况来看，估计市场最终会炒作安倍经济学将以失败收场。预料安倍的民望亦会因为日股持续寻底而自今年4月的74%高位显着下滑，影响安倍目前的强势形象及市场对他的信心，不利安倍日后施政，结果或会令安倍经济学以失败告终。

由于日圆目前已成功转弱为强，目前投资者暂时不要逆着欧罗兑日圆已形成的单边跌市贸然采取博反弹的策略。(B14)