港报财经评论：港股要止跌，关键在息口--经济日报6月14日

港股要止跌，关键在息口/ 林瑞芬

港股跌势续急剧，多路利淡因素夹击受重挫，昨以裂口一举失守自2011年延伸上升轨，打破大型上落势，大大破坏走势，未来三个交易日是关键，如未能迅速补回下跌裂口，恒指重上21,000，就惨了！恒指昨一度急插3.3%，最终收窄跌2.2%至20,887收市。国指则一度急插4.4%，最终收窄跌2.7%至9,688，大市成交额增加至877.41亿港元。还以为港股6月是大型上落市，但跌势比预期凶险，连中期升轨支持位也有闪失，意外的极淡势讯号呈现。如斯急剧变法，一切从伯南克于5月露口风会有退市计划，市场即作相应对策而引起，热钱流走新兴市场，港股亦受牵连。曼谷证交所指数曾经劲跌5.5%；上证昨收报2,148，跌2.8%，失守4月低位，一浪低于一浪，新兴市场续受走资拖累之痕迹。发达国日股也如同新兴市场，昨劲挫6.35%至12,445，失万三关退守万二关。

从大摩新兴市场指数走势显示，连日急泻，5月至今跌10.6%不足个半月，而1至4月缓跌幅也不过是7.4%，明显转弱势加快。除非市场对美国退市准备的预期降温，不然，淡势难明显改善。情况于月内如仍有所恶化的话，势必进一步拖累港股。目前很难评估有多少资金因应美国准备退市而流出新兴市场，港股捱沽的空间变得难测。当务之急，要先看到港股止跌。无疑，美息及中国内地息率是重要指标，10年期美国国债息率已有一段冲刺，周三晚报2.2厘，2.4厘为关键位，突破2.4厘视为加剧港股跌深的未来指标。下周二及周三美国联储局将议息，会后声明将重要，会是抑制或激发美息再抽的短期关键。如后市确认暂时阻于2.4厘，未有进一步抛升，5月以来因债息高升而引发的走资新兴市场潮先暂望于6月小结。

美息抽上，中国内地的银行同业拆息上周的急速扯升，更令投资者精神紧张。虽然隔夜银行同业拆息已由高位9.58厘回落至6.69厘，1周息率由高位7.6厘回落至6.08厘，但6月底前，商业银行的流动资金仍处于紧张局面。因此外管局要求商业银行根据外汇贷存比补充外汇头寸，限期为6月底，准备金补缴。月底前，中国内地同业拆息不轻易回复常态，对A股形成不利之气氛则恐难散。(B02)

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国指11连跌，超卖有反弹/ 余少文

早预期大市要跌，国企指数昨一度跌超过400点却是意料之外，但见国指及不少中资股超卖，午后已呈反弹迹象，日内可持续反弹，只是10,000点由支持变成阻力，仍要小心国指下一站是9,000点。中国内地股市端午假期后复市，沪深300指数昨跌超过3.3%，收报2,399点，呈现九连跌，是2008年6月以来最长跌市。国企指数更惨，一度跌437点低见9,522点，收市跌幅虽收窄至271点报9,688点，但录得十一连跌，是指数1995年以来最长跌市，成交额增至229亿港元；红筹指数跌114点或2.8%，收4,015点，成交额90亿港元。曾指A股营造圆底而看好后市，可惜连跌下，形态被破坏，后市呈一浪低于一浪，跟国指相似。但国指出现超卖现象，以及部分中资股昨日不约而同有反弹迹象，不排除中资股未来会有反弹。只是，过去一直指出，国指形成大型头肩顶走势，假期前已跌穿颈线10,000点至10,100点，昨日更裂口下跌，有机会下试9,000，甚至乎头肩顶量度目标8,000点。

不过，国指昨日沽空额急增至近31亿港元，是两个月来最大沽空额，过去出现沽空额伴随大市急挫而增加的现象，大市都会有反弹，加上头肩顶形态在跌穿颈线后多会有后抽，惟希望国指可升越10,000点及企稳，则有助破坏头肩顶形态。若确认头肩顶，则国指反弹过后要继续跌，股民即使博反弹也要见好即收，仍持货者宜趁反弹减持，然后等低位回补。始终认为大市愈跌愈吸引，因为城镇化因素外，港股直通车最快今年底可推出，加上MSCI在其年度市场分类评估报告中提及，可能把A股纳入MSCI新兴市场指数，因为中国的监管改革已取得积极进展，并向更多外国投资者开放，放宽合格境外机构投资者申请门槛，加快QFII审批速度。

由于目前全球有近7万亿美元的资产以MSCI各种指数为基准，当中有1.4万亿美元的资产是追踪MSCI新兴市场指数，若A股纳入新兴市场指数，一定会吸引更多资金流入A股市场，提升中国在新兴市场指数中的比重。届时A股升，国指没有道理不跟随，又会成为齐齐升的格局。只是MSCI新兴市场指数吸纳A股相信不可能在未来一两年落实，反而港股直通车的通车时间应更早，加上城镇化和MSCI纳入A股等事件，相信中资股未来数年有机会出现一个大浪，故目前或是黎明前的黑夜，希望黑夜时间不会太长。(B04)